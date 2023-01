Quali saranno i migliori smartphone dell’anno? Ecco i nuovi modelli che stanno infuocando il mercato

Hai problemi col tuo attuale smartphone? Scopri i nuovi modelli in uscita e scegli quale sarà il tuo prossimo dispositivo per essere all’avanguardia.

Il 2022 è stato un anno, per così dire, di transizione per quanto riguarda il Mondo degli smartphone. Infatti, nonostante siano stati lanciati molti i modelli negli ultimi 12 mesi, a livello di nuove tecnologie e design il mercato è rimasto sostanzialmente statico.

Il 2023, quindi, potrebbe rappresentare il vero anno della svolta in questo senso. Dalle varie anticipazioni, infatti, pare che le case di produzione si stiano già dando battaglia per rilasciare il miglior smartphone dell’anno.

Quindi, se per qualsiasi motivo, hai la necessità di cambiare modello, ti consigliamo di tenere gli occhi ben aperti perché questo potrebbe essere l’anno giusto per fare il salto di qualità. Prima di scoprire quali saranno i migliori smartphone nel 2023, vale la pena capire, innanzitutto, quando e se vale la pena cambiare modello.

Conviene dire addio al proprio smartphone attuale?

Per capire se è il caso di cambiare smartphone, devi prima di tutto valutare le prestazioni del tuo attuale modello. Se, ad esempio, il tuo dispositivo è lento, si surriscalda facilmente, o ha problemi di memoria, potrebbe essere arrivato il momento di sostituirlo.

Altri validi motivi potrebbero essere:

la durata insufficiente della batteria;

la pessima qualità delle foto che scatti;

che scatti; incompatibilità di alcune app recenti rispetto al software installato sul dispositivo;

di alcune app recenti rispetto al software installato sul dispositivo; la presenza di crash, errori di sistema, riavvii continui e problemi di sicurezza.

Una volta effettuata una verifica su questi parametri base, dovrai necessariamente valutare il budget. Come ogni anno, anche durante il 2023, ci sarà l’occasione di acquistare modelli di smartphone recenti a prezzi stracciati. Quindi, oltre ad essere vigile sulle nuove uscite, monitora anche l’andamento degli sconti, così da assicurarti il miglior dispositivo al giusto rapporto qualità/prezzo.

Ecco quali saranno i migliori smartphone dell’anno: l’elenco aggiornato

Diamo ora uno sguardo a quali potrebbero essere i migliori modelli di smartphone nel 2023. Cominciamo da Apple che, secondo varie indiscrezioni, dovrebbe approdare sul mercato con ben 4 dispositivi. Infatti, oltre all’iPhone 15, 15 Pro, 15 Pro Max, dovrebbe anche uscire una variante extra premium ancora più esclusiva, ossia il 15 Ultra.

Samsung, invece, ha appena annunciato che rilascerà già dal 1° febbraio, i nuovi Samsung Galaxy S23, S23+ ed S23 Ultra. Molto probabilmente, non ci saranno grossi stravolgimenti in termini di design, ma verrà sicuramente rivoluzionato il comparto delle fotocamere. Sono invece attesi per metà anno i nuovi modelli pieghevoli, Samsung Galaxy Z Fold 5 e Z Flip 5.

Tra gli altri brand troviamo: