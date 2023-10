Quanto costavano pasta, yogurt e pizza nel 1998 con la lira? Il vecchio scontrino lascia di stucco

Quanto costava fare la spesa nel lontano 1998? Ecco alcune cifre in lire e le differenze con i prezzi di ora.

Precisiamo fin da ora che l’intento di questo articolo non è quello di evocare un nostalgico ritorno alla lira ma dare un’occhiata a quanto valeva effettivamente la spesa. Quante volte abbiamo sentito le parole: “quando c’era la lira era tutto diverso!”. Non vogliamo entrare nel merito di diatribe politico-economiche fra chi ritiene auspicabile un ritorno al vecchio conio e chi lo considera assolutamente anacronistico ed irrealizzabile. Il nostro intento è dare un esempio alle generazioni che hanno conosciuto solo l’euro di come si faceva la spesa negli anni novanta.

Quanto costavano pasta, yogurt e pizza nel 1998 con la lira: confronto oggi e ieri

Abbiamo scovato online la pubblicazione di una foto di uno scontrino dell’Ipercoop di Modena del luglio 1998. Lo scontrino riporta la spesa con:

1 kg di pasta tipo Caserecce costava 1.000 lire;

1 pizza surgelata costava 7.980 lire;

una coppia di vasetti di yogurt alla frutta 1.150 lire;

una borsa della spesa che presumibilmente nel 1998 era ancora in plastica e non in mater-bi aveva un prezzo di 150 lire.

Vediamo ora i prezzi degli stessi prodotti al supermercato oggi.

Per prima cosa notiamo che ora le confezioni di pasta sono perlopiù da mezzo chilo mentre negli anni novanta il packaging era sempre da 1 kg. Notiamo che la stessa marca e lo stesso formato nel supermercato della stessa insegna costa 1,59 € per 500 grammi di prodotto, ben 3,18 € per un chilo di pasta. Per quanto riguarda la pizza surgelata, la marca è la medesima ma è cambiato il brand e una pizza margherita surgelata da 480 gr ha un prezzo di 3,98 €. Passiamo poi ai vasetti di yogurt alla frutta, ora al supermercato li troviamo a 0,89 €. Infine la borsa della spesa, oggi biodegradabile a 0,05 €.

Quanto varrebbero oggi 1.000 lire?

Per conoscere il valore esatto delle lire al giorno di oggi non basta moltiplicare per 1.936,27, il cambio fissato all’entrata in vigore della moneta unica. Occorre calcolare l’effetto dell’inflazione, che l’ISTAT comunica mensilmente. Su Il Sole 24 ore troviamo un convertitore storico che prende in considerazione anche questa variabile. Per la spesa con pasta, pizza surgelata, yogurt e una borsa nel 1998, come da scontrino, i proprietari dello scontrino avevano speso 10.280 lire. Inserendo i dati nel convertire storico notiamo come le 10.280 Lire del 1998 oggi varrebbero 7,42 €. Ora la domanda è: riusciremmo oggi ad acquistare gli stessi prodotti con un budget di 7,42€ ? Vediamo quindi il totale della spesa effettuata oggi che sarebbe di 8,10 € e purtroppo avremmo sforato il budget a disposizione di 0,68 €. Ovviamente il nostro calcolo andrà sempre arrotondato in quanto molte volte i prezzi dipendono dalla dislocazione dei punti vendita e dalle offerte del momento. Ecco dunque quanto costavano pasta, yogurt e pizza nel 1998 con la lira.

