Per la rubrica di “Cucina”, il team di ProiezionidiBorsa oggi svelerà una vera chicca di cui veramente in pochi sono a conoscenza. La pasta al salmone è una delle ricette più gustose e più amate dagli italiani. Esistono diverse varianti, una più buona dell’altra, che hanno come protagonista un ingrediente segreto.

C’è chi mette il prezzemolo, chi mette delle spezie particolari, chi mette il latte o la panna. Insomma, ognuno realizza la pasta al salmone in base ai propri gusti, soprattutto nella propria cucina. In questo articolo daremo la ricetta di un’ulteriore variante e degli ingredienti inaspettati da aggiungere che saranno quelli che faranno davvero la differenza. Infatti, in pochissimi conoscono questo segreto per una pasta al salmone sensazionale come da chef.

La scelta della pasta

Innanzitutto quale pasta scegliere, capace di raccogliere e assorbire tutto il sughetto? Una delle paste più gettonate per il salmone è sicuramente la farfalla. C’è chi, invece, preferisce la pennetta; in ogni caso, la pasta corta è perfetta per questo piatto. Ciò nonostante, grazie ai vari chef abbiamo assistito ad un’evoluzione: è possibile optare anche per la pasta lunga. Abbiamo visto la scelta del bucatino, così come quella della tagliatella. Insomma, pasta corta o lunga, poco importa, l’importante è che piace ad ogni palato.

In pochissimi conoscono questo segreto per una pasta al salmone sensazionale come da chef

Dopo aver scelto il tipo di pasta passiamo al condimento. Per una versione più veloce e più economica si possono scegliere i ritagli di salmone affumicato, anziché il salmone fresco. Il risultato finale sarà ottimo allo stesso modo in quanto giocano un ruolo fondamentale soprattutto gli altri ingredienti.

E a tal proposito, il segreto per una pasta al salmone unica dal profumo inebriante è il burro. Anziché fare il soffritto di cipolla, come fanno in tanti e che costituisce un optional nelle tante varianti, facciamo rosolare il salmone in una noce di burro.

Ma non è finita qui. Ci sono altri ingredienti segreti che possono essere aggiunti tutti o solo alcuni, in base ai propri gusti:

mezzo bicchiere di vino bianco;

una scatoletta di tonno;

cipolla rossa;

parmigiano grattugiato;

latte;

prezzemolo.

Delle varianti

Come anticipato, si può realizzare una pasta al salmone davvero unica perché gli ingredienti sono decisi da noi. L’importante è che ci sia il salmone!

Dopo aver fatto rosolare il salmone nel burro aggiungiamo mezzo bicchiere di vino bianco per sfumare e lasciamo cuocere affinché evapori. Aggiungiamo la panna da cucina o il latte per una versione più leggera, saliamo, pepiamo e aggiungiamo il prezzemolo.

Altra variante è quella di fare il soffritto di cipolla rossa, aggiungere il salmone, il tonno e mezzo bicchiere di vino bianco per sfumare. Aggiungiamo la panna e il parmigiano.