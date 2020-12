Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Con i cambi di stagione degli armadi, torna prepotentemente alla ribalta la problematica delle tarme. Questi odiosi parassiti, in grado di rovinarci un intero guardaroba, se lasciati fare. Nei supermercati ci sono in vendita decine di prodotti effettivamente molto efficaci, ma anche non particolarmente salutari.

Potremmo anche decidere di salvaguardare la nostra salute, quella dei nostri cari, ma anche dell’ambiente, usando metodi alternativi. Ma, non meno efficaci. I migliori antitarme naturali sono nelle nostre cucine come hanno sempre saputo le nostre nonne e basta semplicemente utilizzarli. In questo articolo gli Esperti della nostra Redazione suggeriscono alcuni sistemi infallibili per tenere lontane le tarme dai nostri armadi.

Rosmarino e alloro

Negli orti delle case di campagna dei nostri nonni non potevano mancare rosmarino e alloro, fantastiche erbe in grado di dare un sapore unico alla carne. Ma, se non lo sappiamo, quello che per noi è un profumo assolutamente gradevole, per le tarme è un deterrente infallibile. Basterà infatti fare dei sacchettini di stoffa, anche grezzi, senza nessuna vena artistica, riempirli di aghi e foglie triturati e disporli negli armadi. Per noi sarà un piacere aprirli, per le tarme, diventeranno zone assolutamente “off limits”.

Sfruttare la frutta di stagione

Arance, limoni e mandarini sono i frutti perfetti della stagione per donarci vitamina C e innalzare le nostre difese immunitarie. Orbene, quando li consumiamo, ricordiamoci da adesso in poi, di non buttar via le bucce, ma utilizzarle contro le tarme. I migliori antitarme naturali sono nelle nostre cucine come hanno sempre saputo le nostre nonne, che utilizzavano questo sistema veramente efficace. Facciamo essiccare le bucce, riduciamole in pezzetti minuscoli, e, magari uniamo dei chiodi di garofano. Utilizzando sempre dei sacchettini, disponiamoli negli armadi, nei cassetti e in tutti i guardaroba di casa. La miscela forte e acre di questi odori non farà nemmeno avvicinare le tarme a tutti i nostri indumenti.

