Schiena che disperazione. O, meglio, povera schiena che quasi tutto il giorno, ci sorreggi nella nostra attività quotidiana. Mettiamoci anche nei suoi panni, per una volta, e vediamo le cose dal suo punto di vista. Non è facile reggere il peso di un intero corpo, con gli anni che passano e non farsi mai sentire. Secondo le statistiche, un italiano su due, dopo i 30 anni comincia a soffrire di mal di schiena frequente. Ma, aumentano anche i casi tra i giovani, purtroppo a causa delle posture errate a scuola e davanti ai computer, ai tablet e agli smartphone. Curare la schiena con le medicine non fa bene, diciamolo pure, ma alle volte porta sollievo. Senza invadere il campo della medicina e degli specialisti, suggeriamo come praticare un rilassante massaggio alla schiena fai da te alla ricerca del relax.

Tutto il necessario

Per farci praticare un buon massaggio alla schiena, che possa avere davvero effetti concreti, armiamoci di:

il divano, il letto o il pavimento coperto dal tappetino o da un materassino da esercizi. L’ideale sarebbe il classico lettino da massaggio apri e chiudi;

musica, luce e candele rilassanti;

olio essenziale, meglio se biologico. Suggeriamo cocco e mandorla. Se i dolori sono persistenti, sempre col parere del medico, anche se naturali, ecco artiglio del diavolo e arnica;

l’intelligenza di non andare oltre i propri limiti senza gli studi necessari, soprattutto quando parliamo di pressione sulla muscolatura.

Come agire

Come praticare un rilassante massaggio alla schiena fai da te alla ricerca del relax, coinvolgendo il nostro partner. Infatti, dopo aver scelto la superficie e averla coperta con degli asciugamani, fondamentale è scegliere l’atmosfera giusta. Una musica rilassante, non troppo alta, luce soffusa e candele aromatiche, preparano anche il cervello alla condizione di distendere i nostri muscoli. Agendo con l’olio essenziale, pratichiamo dei massaggi, senza mai forzare nella pressione, alternati dal collo e le spalle, fino alla zona lombare. Utilizzando entrambe le mani, partiamo sempre dalle zone più basse a quelle più alte. I movimenti devono cercare di andare verso il cuore, per migliorare la circolazione del sangue. Una volta scaldati i muscoli per circa 5 minuti, effettuiamo movimenti circolari, leggere percussioni a due mani, “impastiamo” come se facessimo la pasta, alterniamo le mani con le torsioni e il movimento avanti e indietro nelle zone più sofferenti. Ricordiamo anche che una sana alimentazione contribuisce all’elasticità muscolare, come spieghiamo nell’articolo complementare qui sotto.

