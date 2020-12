Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Quando parliamo di conservazione dei medicinali, affrontiamo un argomento altrettanto importante di quello che riguarda la loro scadenza. Ma, sicuramente, meno dibattuto. Mentre, infatti, siamo molto più attenti alle date di scadenza delle medicine che assumiamo, facciamo molto meno caso al loro luogo di conservazione. Eppure, Federfarma, ha ricordato anche recentemente che uno dei posti più comuni in cui lasciamo i medicinali è anche uno dei peggiori. Vediamo in questo articolo dei nostri Esperti quali sono i luoghi di casa in cui non dobbiamo lasciare le medicine.

Mai sopra i 25 gradi

La primissima regola che ricorda Federfarma è quella di non lasciare mai i farmaci a temperature che superino i 25 °. Allo stesso tempo, non dobbiamo esporli a fonti di calore, di umidità e alla luce diretta. Uno degli errori che facciamo comunemente, soprattutto d’estate, è lasciare anche per pochi minuti, i farmaci in auto. Quando, magari, facciamo la classica abbinata supermercato-farmacia, preferiamo andare prima in quest’ultima e, poi al supermercato, per non lasciare in macchina gli alimenti freschi. Niente di tutto ciò, ricordiamoci, invece, quando tornerà l’estate, di dedicare un giro da solo alla spesa in farmacia.

Sempre nella loro confezione

Oltre a Federfarma, anche il Ministero della Salute, interviene ricordando quali sono le regole esatte per conservare i farmaci. Innanzitutto, non bisogna mai liberarsi della confezione originale e del foglio illustrativo. Potremmo infatti avere ancora bisogno di questo medicinale, dopo un anno e non ricordarci assolutamente la posologia. Non dimentichiamo poi che un farmaco privato della sua confezione originale, rischia la decomposizione e l’attacco dei microrganismi che lo circondano.

Mai in bagno

Uno dei posti più comuni in cui lasciamo i medicinali è anche uno dei peggiori: il bagno. L’umidità e gli sbalzi di temperature del bagno sono infatti due acerrimi nemici dei nostri medicinali. È pur vero che viene anche abbastanza normale riporre le medicine di uso quotidiano negli armadietti del bagno o davanti allo specchio. Questo perché è una sorta di promemoria naturale, per ricordarci di prendere la medicina tutti i giorni. Ma è sicuramente un’azione assolutamente sbagliata, che dobbiamo cancellare dalle nostre abitudini. I farmaci vanno conservati nei loro blister, anche nei cassetti, ma non in bagno e, possibilmente, nemmeno in cucina.

