Prendiamo una giornata bigia e invernale e tutta la voglia di allontanare la nostalgia con un dessert magico. Allora i nostri Esperti di cucina hanno la ricetta perfetta: gli Inglesi la chiamano “Red Velvet” per noi è la ciambella di velluto rosso la sublimazione dei dessert. In un’ipotetica scala di gradimento, questa torta può vantarsi di

rientrare sicuramente nella top ten. È un dolce tipico del periodo della tradizione anglosassone, esportato con successo negli Stati Uniti. Bellissima da vedere, tanto da poter gareggiare in un concorso, fantastica da gustare.

Gli ingredienti per 6/7 persone

Non è assolutamente difficile, non facciamoci spaventare dal nome altisonante. Non è neppure particolarmente costosa. Ecco gli ingredienti per la classica torta da 6/7 persone:

160 grammi di yogurt magro bianco, seguendo la versione britannica più leggera;

3 uova;

110 ml di olio di semi;

260 grammi di farina 00;

cacao in polvere amaro;

mezza bustina abbondante di lievito per torte;

colorante rosso per torte, sia liquido che in polvere: circa 3 cucchiaini;

250 grammi di mascarpone o tipo Philadelphia light se lo vogliamo più leggero;

60 grammi di zucchero a velo;

160 grammi di panna fresca per dolci;

ribes rossi;

mini smarties o perline zuccherate;

uno stampino per ciambelle da 22 cm.

La preparazione

prendiamo una terrina e inseriamo yogurt, uova, olio di semi e il colorante alimentare, sbattendo col frullino elettrico per 60/70 secondi;

in una ciotola a parte, setacciamo farina, lievito e cacao, unendoli pian piano al composto dello yogurt;

versiamo l’impasto nello stampino, non prima però di averlo infarinato e imburrato;

inseriamo in forno per circa mezzoretta a 180 gradi, sfornando e lasciando raffreddare, senza togliere dallo stampo;

nel frattempo, in un’altra ciotola, ammorbidiamo il formaggio o il mascarpone, e, in un’altra ancora, mutiamo la panna e lo zucchero a velo;

uniamo i due composti, mescolando con delicatezza dal basso verso l’alto;

ricopriamo la nostra ciambella con il composto vellutato, decorando e abbellendo con i ribes e i confetti zuccherati.

