Case con piscina a meno di 100.000 euro: un sogno che può diventare realtà con queste incredibili occasioni

La maggior parte delle persone sogna di possedere una casa con piscina, ma spesso pensa che tale desiderio rimarrà inaccessibile per i costi elevati. Tuttavia, non è così difficile trovare case con piscina a prezzi accessibili per quasi tutte le tasche.

Per prima cosa, è importante capire che cosa si intende per “casa con piscina“. Spesso si pensa a una villa spettacolare con una grande piscina a forma di fagiolo. Questo tipo di immobile difficilmente sarà alla portata di tutti. Tuttavia, è possibile trovare facilmente villette con una piscina di medie dimensioni. Oppure appartamenti in residence con piscine anche di grandi dimensioni, dove è possibile nuotare per diverse bracciate tra un bordo e l’altro.

Come trovare l’immobile ideale con la piscina

Un altro aspetto da considerare quando si cerca una casa con piscina è la destinazione d’uso dell’immobile. Chi cerca una casa con piscina potrebbe avere come obiettivo una seconda casa per trascorrere le vacanze o i fine settimana. Oppure potrebbe cercare una casa con piscina per viverci tutto l’anno. Nel primo caso, un appartamento in un residence potrebbe essere sufficiente, anche se di dimensioni limitate. In fondo servirebbe solo per trascorrere qualche settimana di vacanza e dei fine settimana.

Per coloro che desiderano trascorrere solo pochi giorni di vacanza in una casa con piscina, una casa in multiproprietà potrebbe essere una valida soluzione. Acquistando una piccola quota di un bell’appartamento in un complesso immobiliare, si ha il diritto ad utilizzare l’immobile una o più settimane all’anno.

Case con piscina a meno di 100.000 euro nel Nord Italia: ecco alcune occasioni imperdibili

Se si sta cercando un appartamento con piscina a un prezzo accessibile, non si deve cercare troppo lontano. Nel Nord Italia abbiamo facilmente trovato oltre 200 soluzioni abitative con piscina al di sotto dei 100.000 euro. Queste case si trovano spesso all’interno di complessi immobiliari come residence o condomini. Tuttavia, ci sono anche case indipendenti come casali o rustici con piscina ad uso esclusivo.

Ad esempio, nella zona Sud di Treviso, puoi acquistare una villetta a schiera su tre piani con piscina a 95.000 euro. In provincia di Brescia, a Montichiari, è in vendita un monolocale di 67 metri quadri. Si trova in un bel complesso immobiliare con piscina ad uso comune, terrazzo e box, a 100.000 euro.

In provincia di Biella, invece, è possibile acquistare una villetta bifamiliare di 140 metri quadri su due piani con piscina interrata ad uso esclusivo. L’immobile ha 4 locali, un garage e un giardino, al prezzo sbalorditivo di 80.000 euro.

Case al mare anche con meno di 50.000 euro

Se trovare case con piscina a meno di 100.000 euro non è così difficile, altrettanto si può dire per case al mare. Oltre 8.000 km di costa offrono una vasta scelta di occasioni immobiliari. Se la vostra idea di vacanza perfetta include un tuffo in mare, potete trovare numerose soluzioni abitative a prezzi accessibili. Per esempio in Liguria non è difficile trovare case vicino al mare a meno di 50.000 euro. In Toscana si posso trovare delle occasioni anche con meno di 40.000 euro.

(n.d.r. Tutte le offerte sui siti di compravendita immobiliare che operano nelle zone citate).