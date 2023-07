I mercati esplodono al rialzo e aumenta l’eccesso: manterranno fino al 4 agosto?

La BCE alza i tassi ancora. Ieri lo ha fatto la FED, e i mercati esplodono al rialzo. Come mai se tutti dicono che la recessione sia alle porte, e i tassi di interesse siano nemici della crescita economica? A parer nostro, e siamo confortati dallo studio delle serie storiche, è che dal 1998 ad oggi quando i tassi sono saliti lo hanno fatto anche i mercati azionari. E fino a quando questi si sono bilanciati fra loro, i prezzi sono volati. Sia la FED che la BCE, e i dati economici predittivi e contingenti vanno verso un atterraggio morbido dell’economia, una crescita moderata. Questo non fa altro che confermare la nostra previsione di un rialzo pluriennale dei prezzi azionari. Fino al 2027? Probabile. Anche se il massimo decennale è atteso fra il dicembre del 2029 e l’aprile del 2030.

Il 4 agosto

Dopo il minimo di marzo, e le scadenze dei vari setup annuali, come calcolati dal nostro metodo proprietario, attendiamo un turning point di massimo rilevante proprio il 4 agosto. Ci siamo, e i prezzi da aprile ad oggi si sono arrampicati in modo quasi verticale. Oggi siamo in eccesso, ma questo potrebbe alimentare ulteriori rialzi di breve termine. Cosa monitorare? La chiusura di contrattazione odierna, e poi cosa accadrà fra domani e lunedì. Crediamo che siamo quasi agli scampoli del rialzo, e presto verranno momenti di ribasso. Un movimento atteso dai nostri calcoli statistici, e verrà a parer nostro scandito dalla publicazione nei prossimi giorni di un dato economico molto superiore alle attese (occupazione americana?). E allora tutti ancora si siederanno alla tavola della recessione economica imminente. Si sbaglieranno ancora una volta, ancora di più, perdendo il successivo rally ulteriromente forte fino alla fine dell’anno. Di che entità potrebbe essere il ribasso fra agosto e settembre? Del 7/10%. Oggi siamo vicini agli obiettivi rialzisti dei prezzi indicati e proiettati.

Come proiettiamo il massimo rilevante che si sta per formare? Oggi e domani un primo massimo, poi un ritracciamento di 1/2 giorni, quindi la formazione di un successivo doppio massimo. Nei giorni successivi si formerà un gap down con inizio della correzione di un mese attesa.

I mercati esplodono al rialzo e aumenta l’eccesso: manterranno fino al 4 agosto? I livelli chiave di breve termine

Alle ore 15:53 della seduta di contrattazione del giorno 27 luglio abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

16.482

Eurostoxx Future

4.467

Ftse Mib Future

29.725

S&P500

4.605,18.

Quali sono gli swing che potrebbero far invertire al ribasso i prezzi da ora in poi? Chiusure di seduta giornaliere inferiori a

Dax Future

16.085

Eurostoxx Future

4.331

Ftse Mib Future

28.935

S&P500

4.527.

Vedremo cosa accadrà.

