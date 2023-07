Perché comprare casa su questa spiaggia dorata anche con 60.000 euro potrebbe rivelarsi un grande affare

Una casa al mare è una meta ideale per chi cerca relax, divertimento, natura e cultura, non solo d’estate ma tutto l’anno. Sulla costa adriatica c’è una località dalla spiaggia dorata che offre incredibili occasioni immobiliari.

Per molti il mare dell’Adriatico è quello della Romagna. Eppure anche il Veneto ha delle belle località con spiagge che poco hanno da invidiare alle altre belle coste italiane. Bibione è una delle località balneari più amate anche dai turisti stranieri. Situata nella provincia di Venezia, Bibione offre una spiaggia di sabbia dorata con alle spalle un bellissimo un parco naturale. Inoltre, offre un centro termale moderno e attrezzato, e numerose attrazioni turistiche per tutti i gusti e le età.

Perché comprare casa su questa spiaggia può rivelarsi un affare

Comprare una seconda casa a Bibione può essere un ottimo investimento. Infatti possiamo goderci le vacanze in famiglia o con gli amici e sfruttarla non solo d’estate, ma anche nelle altre stagioni durante i fine settimana. Ma possiamo decidere di affittarla anche a turisti, italiani o stranieri. Bibione offre infatti un mercato immobiliare dinamico e variegato, con soluzioni adatte a ogni esigenza e budget.

Bibione è una località che offre un’alta qualità della vita, grazie al suo clima mite, alla sua aria pulita, alla sua natura rigogliosa. Inoltre, il suo mare è stato più volte premiato per la qualità delle sue acque e per l’attenzione all’ambiente. Infine, questa località è vicina a città d’arte come Venezia, Treviso, Padova, Ferrara ed facilmente raggiungibili in auto o in treno.

A Bibione si possono trovare case anche a 60.000 euro

Bibione è una località molto richiesta dai turisti italiani e stranieri, che ogni anno affollano le sue strutture ricettive. Acquistare qui una seconda casa permette di affittarla ottenendo un reddito extra e ammortizzando il costo dell’investimento. Ecco perché comprare casa su questa spiaggia in tale parte di costa italiana potrebbe rivelarsi un affare. Ma quanto costa acquistare una casa a Bibione?

Abbiamo fatto una ricerca sul portale Idealista.it* alla ricerca delle migliori offerte. Il prezzo medio in questa zona è di 2.600 euro al metro quadro. Abbiamo trovato una ventina di appartamenti ad un prezzo inferiore agli 80.000 euro. Per esempio, c’è in offerta un monolocale di 30 metri quadri a 60.000 euro. All’interno di un complesso residenziale c’è in offerta un appartamento di 40 metri quadri a 70.000 euro. Chi cerca una soluzione più grande, può trovare un appartamento di 100 metri quadri, con piscina a 125.000 euro.

(n.d.r. *ProiezionidiBorsa riporta gratuitamente annunci riprendendoli dai siti immobiliari della zona. Rimanda a tali siti per maggiori specifiche sui contenuti degli annunci, dei quali non si assume responsabilità.)