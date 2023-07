Comprare casa in Alto Adige, nella località dove Elon Musk avrà una villa con piscina sospesa, ecco quanto costa

Comprare casa in Alto Adige, nella località dove Elon Musk avrà una villa-Foto Maurizio Pesce from Milan, Italia, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Elon Musk, uno degli uomini più ricchi del Mondo, il fondatore di Tesla e SpaceX nonché proprietario di Twitter, ha scelto San Cassiano in Badia per farvi costruire una villa avveniristica. Ma quanto costa comprare casa in Alto Adige, in un luogo così esclusivo? Andiamo a scoprirlo.

Pare che Elon Musk sia stato stregato dalla Val Badia. L’incontro è avvenuto tre anni fa, quando Musk è andato a sciare in incognito sulle piste delle Dolomiti. Un posto che lo ha incantato con la sua natura primordiale e la calda ospitalità, ma anche per la sostenibilità ambientale. L’Alta Badia ha infatti ottenuto un riconoscimento molto prestigioso, la certificazione del GSTC, che sta per Global Sustainable Tourism Council. Si tratta di un’organizzazione internazionale che ha l’obiettivo di promuovere e premiare la sostenibilità delle destinazioni turistiche. La Val Badia è non solo spettacolare, quindi, ma anche green.

L’Alta Badia

San Cassiano in Badia è uno dei piccoli centri dell’Alta Badia, la parte più a Sud della Val Badia nel cuore delle Dolomiti, una terra ricca di fascino e tradizioni. Nel tempo i Comuni della valle sono diventati centri turistici rinomati e affascinanti stazioni sciistiche.

Ma non hanno perso le antiche tradizioni, che vengono gelosamente custodite. Nella valle si parla ancora la lingua ladina e si conservano usanze e folklore dell’antica cultura. In occasione delle feste gli abitanti indossano con orgoglio i costumi tradizionali.

La casa futuristica di Elon Musk

Come sarà la casa che Elon Musk ha deciso di far costruire in questo posto meraviglioso? L’uomo più ricco del Mondo ha commissionato il progetto della villa allo studio di architettura BluArch. Non una casa modesta, ma una dimora futuristica dalla particolare forma di un guscio di tartaruga.

La casa, stando al progetto, avrà una superficie di 800 mq con 15 bagni e 15 camere da letto, ma la vera chicca è la piscina. Lunga 30 metri e realizzata in cemento e vetro, sarà una struttura completamente sospesa verso le meravigliose cime delle Dolomiti.

Comprare casa in Alto Adige

Quanto costa comprare casa a San Cassiano e, in generale, in Alta Badia? Data l’alta ricettività turistica, i prezzi si mantengono alti. Le località più richieste sono San Cassiano, Corvara, Colfosco e La Villa, che hanno più o meno gli stessi prezzi. Il costo degli immobili, poi, dipende anche dalla tipologia e dall’ubicazione, ma si aggira su un valore medio di 10mila euro al metro quadro. Secondo uno studio di Wikicasa, a giugno 2023 nel Comune di Corvara Badia il prezzo medio di vendita degli immobili residenziali è stato di 10.432 euro al mq. Questo significa che per avere un appartamento di 50 mq bisogna spendere mediamente 521.600 euro. Una bella cifra, soprattutto se si tratta di una seconda casa.

Ma se non si vuole rinunciare ad avere un piede a terra in Alta Badia ed essere vicini di casa di Elon Musk, si potrebbe optare per una multiproprietà. Le principali piattaforme immobiliari riportano numerose offerte. Ecco un esempio. Con 4.000 euro si può acquistare in multiproprietà un appartamento di 50 mq a La Villa. Si tratta di un bilocale con vista sulle Dolomiti, situato all’interno di un residence 4 stelle dotato di ogni comfort. Al prezzo di acquisto bisogna aggiungere le spese condominiali, di 125 euro al mese. Si può fruire dell’immobile per 3 settimane all’anno tra fine marzo e inizio aprile. L’offerta è pubblicata sul portale Immobiliare.it*.