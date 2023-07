Settembre al caldo nella città mediterranea con canyon e cascate scroscianti, il gioiello orientale sulla costa

Manca ancora agosto ma stai pensando già alle ferie di settembre? Prova una meta speciale per restare al caldo. Si tratta di una destinazione che ti ruberà il cuore, inserita in un contesto storico e culturale spettacolare. Vediamo la città sul Mediterraneo che mancava nella lista delle cose da vedere.

Programmare le vacanze a settembre offre molti vantaggi. Innanzitutto, si tende a spendere di meno rispetto all’alta stagione. Inoltre, spesso non ci si scontra con il caos dei vacanzieri che si può trovare ad agosto. Per questo, prendersi qualche giorno di riposo in un posto paradisiaco potrebbe rivelarsi una scelta azzeccata. Proprio al riguardo, vogliamo farti conoscere una meta particolarmente bella e diversa dalle solite. Si trova in un Paese multiculturale e dalle molte sfaccettature, che amerai per i paesaggi unici: la Turchia.

Cosa vedere in Turchia e perché visitarla

È il tratto di unione tra Occidente e Oriente e rivela un concentrato di culture e tradizioni. Parliamo della Turchia, che si distingue per la vastità di paesaggi a disposizione del viaggiatore. Qui ci sono scenari che soddisfano le aspettative di ogni tipo di turista: dalle città d’arte ai siti archeologici, fino alle coste. Vera perla del Paese è la capitale Istanbul. Dentro si alternano antiche mura e monumenti storici a parti decisamente più moderne. Tra le visite obbligate ci sono quella alla Moschea Blu, al Gran Bazar e a Santa Sofia.

Per scoprire il passato turco si potrebbe andare, poi, alla scoperta della Cappadocia. Una Regione impregnata di cultura, con i calanchi e i suggestivi camini delle fate. Per esplorare appieno questo territorio si può fare del trekking, oppure sorvolarlo in mongolfiera. Altrettanto suggestive sono la località di Efeso e la Costa Egea. E che dire della Mesopotamia, che studiavamo sui libri di scuola?

Settembre al caldo nella città mediterranea sul golfo

A Sud della penisola anatolica sorge un luogo misterioso e pieno di fascino: Antalya. Anche se forse meno nota di Ankara o Istanbul, ha ben poco da invidiarvi. La città, che sorge sull’omonimo golfo, vanta una cornice montana a pochi passi dalla costa. Il mare è limpido e lambisce spiagge e calette di sabbia chiara.

Percorrendo il centro storico ti imbatterai in numerosi ristoranti, hotel e bazar in cui acquistare souvenir. Tra le mura spuntano le antiche case ottomane e l’imponente Torre dell’Orologio. A rappresentare la religione vi sono invece il Minareto Yivli e la Moschea di Kesik. E dopo aver visitato uno dei musei o aver passato una giornata in famiglia all’acquario, si potrebbero esplorare i dintorni. Qui ci aspettano una serie di cascate, come quelle di Duden, e un canyon mozzafiato. Ad arricchire ulteriormente la scena vi sono i villaggi di pescatori quali Kemer, e zone archeologiche come Mira.

Ad Antalya non tradiscono nemmeno le temperature. Anche dopo agosto, ci si mantiene comunque tra i 23 e i 29 gradi centigradi. Insomma, si può passare un settembre al caldo nella città mediterranea che sorprenderà per bellezza e peculiarità.