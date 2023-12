Oggi vogliamo iniziare in un modo diverso il nostro studio sui grafici di Wall Street. Come nella vita ci sono diversi punti di vista, così questi “a cascata” si avranno sul futuro dei mercati azionari. C’è chi vede ribasso, chi rialzo, chi fantasmi dove non ce ne dovrebbero essere, e chi non ne vede dove ci sono realmente. Dopo un anno passato dove gli addetti ai lavori hanno scommesso o meno su una recessione, oggi la parti inziano a “rumoreggiare” su un taglio dei tassi probabile nei prossimi 18/24 mesi. Chi avrà ragione? Vedremo. La storia dice che le probabilità di un taglio dei tassi per i prossimi 24 mesi sono molto basse. Noi come al solito, ci fidiamo delle strade già tracciate e quindi della storia. E i prezzi? I mercati di Wall Street dove andranno da ora in poi?

I prezzi, i loro pattern e le probabilità

Il nostro approccio è molto particolare ed è basato sullo studio delle serie storiche che possono darci indicazioni importanti sia sul possibile scenario economico ma anche sulla futura direzione dei prezzi. Per questo motivo, facciamo lavorare i nostri algorirtmi matematici per farci indicare la strada più probabile.

I mercati di Wall Street dove andranno da ora in poi?

La chiusura della seduta borsistica del giorno 6 dicembre è stata ai seguenti prezzi sui listini analizzati:

Dow Jones

36.054,43

Nasdaq C.

14.146,71

S&P500

4.549,34.

Per regolarci e mantenere un ottimale polso della situazione, ecco la mappa dei prezzi valida sia per il breve che medio lungo termine.

Breve termine

Il rialzo continuerà nei prossimi giorni se e fino a quando le chiusure dell’8 dicembre non saranno inferiori ai seguenti livelli:

Dow Jones

34.907

Nasdaq C.

14.134

S&P500

4.510.

Lungo termine

Il rialzo continuerà se le chiusure di seduta del mese di dicembre non saranno inferiori ai seguenti livelli:

Dow Jones

33.010

Nasdaq C.

12.875

S&P500

4.197.

Riteniamo che non ci sia altro da aggiungere in quanto questo sono le informazioni che potrebbero servire.

Vedremo poi cosa accadrà.

