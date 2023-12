Attenzione ai 3 rischi con cui chi investe in Borsa potrebbe dover fare i conti nel 2024

Il 2024 sarà ricco di opportunità per gli investitori ma anche di possibili rischi da cui salvaguardarsi. Ecco svelati i principali.

Investire in Borsa non è semplice e non è per tutti, siccome comporta notevole sangue freddo e anche la capacità di accettare fisiologici alti e bassi nel breve termine. Conoscere i rischi del mercato su cui si va ad operare è di vitale importanza. Ogni periodo storico ne presenta di nuovi. Vediamo quali saranno i principali nell’anno che verrà.

Attenzione ai 3 rischi con cui chi investe in Borsa potrebbe presto fare i conti: il cambiamento climatico

Il cambiamento climatico è un tema di grande interesse mondiale. L’aumento degli eventi metereologici estremi è sotto gli occhi di tutti.

Nel 2024 potrebbe verificarsi un ulteriore aumento di questi ultimi che, combinati a fattori geopolitici, creerebbero tensioni sul mercato delle materie prime industriali. Quest’ultimo avvenimento metterebbe a dura prova le catene di approvvigionamento mondiali e condurre, a lungo andare, ad un nuovo aumento dell’inflazione.

Sospensione delle produzioni globali

L’inflazione è aumentata in numerosi Paesi del Mondo. Gli stipendi percepiti dai lavoratori non sono però aumentati allo stesso modo e ciò ha portato a numerose difficoltà per le famiglie, che talvolta non riescono a soddisfare i propri bisogni primari.

Ciò ha già portato a numerosi disordini sociali e, nel 2024, potrebbe portarne altri capaci anche di causare il blocco di settori pubblici e privati su larga scala.

La Cina innesca una guerra commerciale globale con prezzi a rialzo

Attenzione ai 3 rischi con cui chi investe in Borsa potrebbe fare i conti! Un’altra possibilità è che la Cina inneschi una guerra commerciale globale con prezzi a rialzo.

Si tratta, ovviamente, solo di uno dei tanti scenari che potrebbero verificarsi. La Cina è infatti il leader nella produzione delle tecnologie rinnovabili e, se bloccasse le esportazioni di materie prime, potrebbe far aumentare i costi della decarbonizzazione.

