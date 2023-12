Il rischio è di un taglio alle pensioni, ma ecco 4 regole dagli USA per evitare una terza età di povertà

La pensione è il sogno di ogni italiano, ma i conti previdenziali potrebbero portare a nuovi tagli. La strada per una pensione felice è crearsi un piccolo gruzzolo per la terza fase della vita, quella del dopo lavoro. Ecco come tutti lo possono fare.

In un’intervista, Larry Summers, professore ad Harvard ed ex segretario del Tesoro degli Stati Uniti, ha condiviso le sue regole finanziarie per raggiungere la ricchezza. In particolare ha messo in evidenza come sia importante costruirsi una sicurezza finanziaria al momento del pensionamento. Summers ha sottolineato come sia fondamentale iniziare a risparmiare per la pensione il prima possibile. Ed ha consigliato di mettere via almeno il 15% del proprio stipendio ogni mese per assicurarsi di avere abbastanza soldi per vivere comodamente.

Il rischio è di un taglio alle pensioni ma con un piano finanziario il problema non esiste

Ma come attuare quello che Summers chiama un piano finanziario per una pensione economicamente agiata? Ci viene in aiuto Elizabeth Warren, un’economista formata ad Harvard e senatrice degli Stati Uniti. Warren ha scritto un libro intitolato: All Your Worth: The Ultimate Lifetime Money Plan (Tutto il tuo valore: la pianificazione finanziaria definitiva per tutta la vita) in cui spiega come gestire il proprio denaro in modo semplice ed efficace.

Secondo l’autrice, ci sono tre categorie principali di spesa: le necessità, i desideri e il risparmio. Le necessità sono le spese essenziali per vivere, come il cibo, l’abitazione, le bollette, l’assicurazione e il trasporto. I desideri sono le spese per il divertimento, il tempo libero, i viaggi e gli hobby. Il risparmio è la parte del reddito che si mette da parte per il futuro, come il fondo pensione, il fondo emergenze o gli investimenti.

Come suddividere il reddito mensile tra queste tre voci

Warren suggerisce di seguire la regola del 50/30/20, ovvero di destinare il 50% del reddito alle necessità, il 30% ai desideri e il 20% al risparmio. Questa regola aiuta a bilanciare le proprie finanze e ad evitare di vivere al di sopra delle proprie possibilità finanziarie e quindi a indebitarsi. Warren afferma che seguire questa regola è più importante che controllare ogni singola spesa o cercare di risparmiare su tutto. Anche se il rischio è di un taglio alle pensioni, con questa strategia possiamo guardare al futuro serenamente.

Ipotizziamo un reddito familiare di 2.000 euro. Secondo la Warren non più di 1.000 euro andrebbero impiegati nelle spese necessarie per vivere. Poi non più di 600 euro andrebbero impiegati nel divertimento e almeno 400 al risparmio per la pensione. Ma come impiegare questi soldi? A volte gli strumenti più semplici e a portata di mano sono anche i più efficaci e sicuri, come i titoli di Stato, per esempio i BTP. In un nostro recente articolo puoi scoprire tutto quello che devi sapere per puntare su questi strumenti d’investimento.