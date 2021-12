Settimana scorsa notavamo che a Wall Street il Dow Jones sarebbe potuto presto tornare su livelli che non vede da inizio anno. La settimana che si è appena conclusa non solo ha confermato questa view, ma l’ha addirittura rafforzata. Quindi, i mercati azionari americani sono pronti per ripartire al rialzo.

Prima di discutere i dettagli sui vari time frame, notiamo come dal frattale previsionale di Proiezionidiborsa ci troviamo in un periodo che dovrebbe favorire una ripartenza del rialzo.

Come si vede dal grafico qui di seguito, infatti, un minimo relativo è altamente probabile a partire dalla prossima settimana.

I mercati azionari americani sono pronti per ripartire al rialzo: le indicazioni dell’analisi grafica

Il Dow Jones (DJ30) ha chiuso la seduta del giorno 3 dicembre a quota 34.580,08 in ribasso dello 0,17% rispetto alla seduta precedente. La variazione settimana su settimana è stata al ribasso dello 0,91%.

Time frame giornaliero

La proiezione in corso (linea tratteggiata) è ribassista e ha raggiunto il suo II obiettivo di prezzo in area 34.000. Il raggiungimento di questo traguardo ha favorito un rialzo, tuttora in corso, che potrebbe trasformarsi in qualcosa di più duraturo nel caso in cui dovessimo assistere a una chiusura settimanale superiore a 35.070. In questo caso le quotazioni del Dow Jones invertirebbero al rialzo con I obiettivo di prezzo in area 36.700. La massima estensione di questo rialzo, poi, si trova in area 42.000. Questa proiezione rialzista è indicata in figura dalla linea continua verde.

Al ribasso, invece, una chiusura settimanale inferiore a 34.000 farebbe scattare un ulteriore affondo verso area 32750.

Time frame settimanale

La settimana appena conclusasi sembra essere tratta dal perfetto movimento propedeutico all’inversione rialzista. Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni hanno cercato di rompere al ribasso il supporto in area 34.548 senza successo. Settimana prossima, quindi, sarà decisivo per capire che cosa accadrà nel medio periodo.

Al ribasso gli obiettivi sono quelli indicati in figura. Per un’inversione rialzista, invece, meglio attendere la rottura in chiusura di settimana di area 35.318.

Time frame mensile

La chiusura di novembre ha confermato quella di ottobre che ha visto l’immediato recupero della rottura del supporto in area 33.950 osservato in chiusura a settembre. In questo caso gli obiettivi per i prossimi mesi sono quelli indicati in figura dalla linea continua.