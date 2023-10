Dopo settimane di passione che hanno visto una discesa lenta, ma inesorabile, i mercati azionari americani reagiscono ai supporti e si preparano all’inversione. Questo potrebbe essere lo scenario più probabile al termine di una settimana che era iniziata nel peggiore dei modi, ma che alla fine potrebbe avere creato i presupposti per una ripartenza.

I mercati azionari americani reagiscono ai supporti e si preparano all’inversione: le indicazioni dell’analisi grafica

Il Dow Jones (DJ30) ha chiuso la seduta del giorno 6 ottobre a quota 33.407,58, in ribasso dello 0,31% rispetto alla seduta precedente. La variazione settimana su settimana è stata al ribasso dello 0,30%.

Time frame giornaliero

Dopo un inizio settimana in cui gli orsi hanno avuto il sopravvento, nel corso delle sedute di mercoledì e giovedì abbiamo assistito a una fase di indcisione rotta dal rialzo registrato al termine della seduta di venerdì. In particolare, il Dow Jones ha visto la conferma della tenuta del supporto intermedio in area 32.975 aprendo le porte a un’accelerazione rialzista. Qualora, invece, il supporto indicato dovesse cedere, allora le quotazioni potrebbero accelerare al ribasso secondo lo scenario mostrato in figura.

A favore dei rialzisti facciamo notare che il supporto in aera 33.369 è stato recuperato. Una sua nuova rottura potrebbe essere una conferma importante del ribasso secondo lo scenario indicato in figura.

Time frame settimanale

A livello settimanale le quotazioni dopo avere fallito il tentativo di rompere la forte resistenza in area 36.149, hanno rotto al ribasso il supporto in area 35.056,93. La sua rottura, confermata, avrebbe dovuto favorire un’accelerazione ribassista secondo lo scenario mostrato in figura. In particolare, avrebbe dovuto favorire una discesa verso il supporto in area 33.289 che al momento sta reggendo benissimo. La rottura di questo livello potrebbe favorire un’ulteriore accelerazione ribassista.

Qualora, invece, si dovesse superare la resistenza in area 36.149,17, allora le quotazioni potrebbero continuare a salire secondo lo scenario indicato in figura.

