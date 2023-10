Ecco quali sono i migliori conti correnti da aprire per i nostri figli o nipoti. Pochi costi e tanto risparmio se scegli uno di questi

Il conto corrente è utile per tante famiglie, ma anche una fonte di costi non indifferente. Oltretutto, con l’inflazione, sono aumentati in questo 2023 e se un giovane volesse aprirne uno, dovrebbe pensarci bene. Per fortuna, però, esistono delle soluzioni molto utili per aprire, a un figlio, un conto dove versargli i soldi. Ecco le migliori.

Sappiamo che, ormai, avere un conto corrente, dove tenere i nostri risparmi, può essere un fonte di costi. Purtroppo, anche a causa dell’inflazione, questo 2023 non è andato meglio degli ultimi anni. Insomma, non stiamo parlando di un lusso, ma, certamente, non di un servizio gratuito del quale usufruire.

D’altronde, in tanti si fanno accreditare la pensione o lo stipendio sul conto corrente. Peccato che, spesso, chi lo fa, deve fare i conti con una pessima notizia. Che, più o meno, riguarda un po’ tutte le banche. Perfetto, ma se volessimo aprire un conto corrente a un giovane o a un figlio, con queste prospettive, che fare? Rinunciare? Sarebbe un errore perché, al giorno d’oggi, ci sono soluzioni che potrebbero fare al caso nostro.

Ecco quali sono i migliori conti correnti da aprire per un giovane. Lo sapevi?

Per scoprire quali scegliere, ci affidiamo ai calcoli fatti da un sito specializzato come confrontaconti.it. Che, mese dopo mese, fa queste comparazioni che utili per tutti i correntisti. Tra questi, anche per i giovani.

Se volessimo aprire un conto a loro favore, di solito, non lo faremmo per i normali movimenti di uno famigliare. In genere, un giovane ha meno movimenti, con entrate spesso frutto di versamenti dei genitori. Pochi prelievi e qualche spesa personale legata alla carta di credito. Sarebbe ingiusto penalizzarlo con alti costi di gestione.

Ecco la classifica

Ricordandosi che con un saldo sotto i 5mila euro, non si paga l’imposta di bollo. Meglio ancora se il conto sarà online, diminuendo ulteriormente i costi. Ebbene, simulando un saldo medio di 3mila euro, ecco quali sono i migliori conti correnti da aprire secondo i dati prodotti dal sito confrontaconti.it

Il conto corrente BBVA che offre il 4% loro a prescindere dal saldo. Il conto arancio di ING, invece, zero spese e digitale, ha un 3% lordo di remunerazione e vari vantaggi. Sono solo due esempi. Il sito cita anche Conto Corrente Widiba, SelfyConto di Banca Mediolanum, Conto Revolut Standard. Tutti hanno canone zero.