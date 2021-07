L’acqua sta assumendo sempre più un ruolo di grande importanza per la nostra salute. È l’alimento che tutti assumiamo per il benessere del corpo e tuttavia l’acqua ha delle sue particolari caratteristiche. Molti non l’acquistano eppure questa è l’acqua migliore per chi soffre di diabete e per chi vuol tenere a bada la sua insorgenza.

La giusta idratazione e il diabete

Apparentemente sembra che chi ha il diabete possa bere l’acqua che desidera. Certo se una persona diabetica soffre anche d’ipertensione, allora è bene che beva molta acqua.

A volte le persone che soffrono di diabete prendono dei diuretici a causa degli edemi. Questi medicinali fanno perdere molti liquidi, per cui è importante che siano reintegrati nell’organismo assumendo acqua.

Tuttavia il modo migliore di bere durante la giornata per un diabetico, come per una persona in buona salute, è il seguente. In generale si assumeranno da 1,5 a 2 litri d’acqua al giorno. In particolare quando ci si alza al mattino, si prenderà un buon bicchiere d’acqua (220 ml) e un altro prima del pranzo e della cena. La giusta idratazione è un fattore importante per chi ha problemi con il diabete.

Molti non l’acquistano eppure questa è l’acqua migliore per chi soffre di diabete

Gli studi mostrano come ci sia un’acqua che è particolarmente adatta a chi soffre di diabete. Si è visto che la carenza di magnesio nell’organismo, è associata alla resistenza all’insulina. Garantire perciò la giusta quantità di magnesio all’organismo, è anche un modo per prevenire l’insorgenza del diabete di tipo 2 come confermano gli studi.

Se poi si tiene conto che gli elementi presenti nell’acqua sono particolarmente assorbibili dall’organismo, ecco che bere un’acqua appropriata ha una certa importanza.

L’acqua migliore per chi soffre di diabete è l’acqua con un contenuto di magnesio superiore ai 50 mg/l. In genere si trova nelle acque mineralizzate o quelle mediamente oligominerali.

In ogni caso, acquistando l’acqua, basta controllare in etichetta il valore di magnesio presente, basta che sia superiore ai 50 mg/l.

