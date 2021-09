Cucinare piatti nuovi ci rende allegri. Poi si sa che, quando decidiamo di sperimentare nuovi sapori, non vediamo l’ora di capire se il nostro piatto è davvero buono o meno. Ogni volta che si prepara qualcosa di nuovo fino a che non si assaggia, non si può dire se siamo riusciti nell’impresa. Questo, però, è proprio il sale che ci vuole per renderci curiosi e predisposti verso le novità. A questo proposito, si può trovare in un nostro precedente articolo il primo piatto dolce e salato per festeggiare il gusto e stupire gli ospiti.

Oggi proponiamo un piatto davvero sfizioso, i fusilli al pesto di pistacchi. Al contrario di quello che si pensa, con il pistacchio non si fanno solo i dolci. L’unione del dolce e del salato è sublime nei primi come anche nei secondi piatti. Il sugo sarà molto corposo per via dell’unione con i pomodori e appunto il pistacchio. Per questo piatto, la scelta dei fusilli non è a caso. Infatti, questo tipo di pasta trattiene il sugo e ogni fusillo sarà squisito. Presentare questo piatto a tavola significa fare un figurone, proprio perché in pochi conoscono l’esplosione di sapori di un sublime primo piatto come questo.

Ingredienti

Fusilli 340 g;

pomodori ciliegino 530 g;

porri 85 g;

olio extravergine di oliva 30 g;

sale fino;

pepe nero;

pistacchi non salati e sgusciati;

basilico 3 foglie;

acqua 60 ml;

scorza di limone 20 g;

aglio, due spicchi;

sale fino;

pepe nero;

olio extravergine di oliva.

Preparazione

Per preparare i fusilli al pesto di pistacchi e pomodorini, prendere i pistacchi e sgusciarli con cura. Poi cuocerli in acqua bollente per 6 minuti, scolarli e togliere la pellicina scura. A questo punto, i pistacchi si mettono nel mixer con l’aggiunta di olio. Nel mixer serve anche aggiungere il parmigiano grattugiato, la scorza di limone, mezzo spicchio d’aglio, il sale, il pepe e un po’ di basilico.

In pochi conoscono l’esplosione di sapori di un sublime primo piatto come questo

Frullare fino ad ottenere un composto omogeneo. Il tutto poi va versato in una ciotola. In attesa di cuocere la pasta e finire gli ultimi passaggi di questo piatto strepitoso. Si continua pulendo il porro alle radici, eliminando lo strato più duro per poi farlo a rondelle. Farlo poi appassire in una padella con un po’ d’olio. Aggiungere dell’acqua affinché il porro non si bruci. Ora non ci resta che lavare i pomodorini e unirli ai porri e poi aggiungere sale e pepe. Cuocere il sughetto per circa dieci minuti e intanto cuocere la pasta. Una volta che la pasta è pronta, unire al sughetto la crema di pistacchi preparata in precedenza e versare la pasta nel sugo. Qualche minuto sui fornelli ed ecco il piatto gustoso per eccellenza. Il consiglio è di servirlo caldo per assaporare tutti i sapori che questo primo piatto contiene.