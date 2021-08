Questa settimana, il minimo è atteso fra lunedì e martedì per poi ripartire al rialzo. Dopo questa ulteriore giornata di contrattazione qual è la nostra view? Domani è atteso un rialzo altrimenti le cose potrebbero mettersi male per i mercati. Al momento, c’è però da rimarcare che non vediamo pericoli alle porte.

Procediamo per gradi, partendo dai prezzi attuali per capire quale atteggiamento ed operatività mantenere nei prossimi giorni.

Alle ore 16:53 del 31 agosto abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

15.758

Eurostoxx Future

4.176,5

Ftse Mib Future

25.940

S&P 500 Index

4.254,54.

Le nostre previsioni annuali si trovano in un’area dove potrebbe iniziare un ribasso di medio periodo

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2021.

In blu il grafico dei mercati americani fino al 27 agosto.

Al momento però i prezzi sono saldamente al rialzo e stanno “sconfessando” la previsione.

Previsioni per la settimana del 30 agosto

Atteso il minimo settimanale fra lunedì e martedì per poi lasciare spazio ad un rialzo fino a venerdì. Oggi giornata laterale ribassista ma da domani è atteso un rialzo altrimenti le cose potrebbero mettersi male per i mercati.

Domani è atteso un rialzo altrimenti le cose potrebbero mettersi male per i mercati

Ecco la mappa dei prezzi e i livelli da monitorare per i prossimi giorni:

Dax Future

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista di breve con la chiusura giornaliera del 1 settembre inferiore a 15.790.

Eurostoxx Future

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista di breve con la chiusura giornaliera del 1 settembre inferiore a 4.152.

Ftse Mib Future

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista di breve con la chiusura giornaliera del 1 settembre inferiore a 25.880.

S&P 500 Index

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista di breve con la chiusura giornaliera del 1 settembre inferiore a 4.450.

Quale operatività di trading mantenere per mercoledì?

Mantenere ancora i Long sugli indici analizzati.

Come al solito si procederà per step.