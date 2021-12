Dopo le festività è giunto il momento di prendersi un po’ di tempo per noi stessi. E quindi perché non fare una bella scorpacciata di qualche libro thriller uscito nel 2021. Se siamo degli appassionati di gialli, allora dobbiamo assolutamente concludere l’anno con l’ultima lettura del 2021. Ed ecco i libri thriller e gialli assolutamente da leggere pubblicati nel 2021 che ci lasceranno senza parole.

In questi ultimi anni abbiamo letto moltissimo e una delle cause principali è stata la pandemia. Ci siamo ritrovati tutti quanti chiusi in casa per un lungo periodo. E se la prima settimana l’abbiamo passata a pulire, la seconda a sistemare, il resto lo abbiamo passato a cucinare e leggere. E quindi c’è stato un grande ritorno alla lettura di tutti i generi: dal romantico al fantasy, passando per il giallo.

Vediamo allora qualche libro thriller da leggere in questo periodo, magari seduti su una poltrona nella casa in montagna vicino al camino.

“Nel tempo sbagliato” di Bruno Morchio. L’autore dona ai lettori una nuova indagine del suo protagonista più amato, l’investigatore Bacci Pagano. Come cornice c’è Genova, che ha avviato la sua trasformazione da città operaia a città turistica. Bacci dovrà affrontare la crudeltà della vita e la natura umana così mutevole.

È uscito a settembre invece il libro “Un ultimo pezzo di cuore” della giallista newyorkese Mary Higgins Clark. Questo libro fa parte dei book “Under Suspicion” scritti insieme alla sua partner in crime Alafair Burke. Quindi se abbiamo letto gli altri, non possiamo farci sfuggire questo.

Torna anche Serena Venditto con il suo libro “Grand Hotel”. Come sfondo abbiamo Napoli e il periodo natalizio. Quattro personaggi scoprono il corpo di un cadavere in un albergo. Da quella scoperta in poi partiranno le indagini dei quattro amici, che avranno proprio l’albergo come fulcro.

Ma queste sono solo alcune proposte di libri pubblicati nel 2021 che possiamo leggere. Molti di questi possiamo trovarli in libreria oppure anche online e farli così arrivare direttamente a casa. Non resta che lasciarci traghettare dalle storie e dalle parole di questi autori in nuovi Mondi. Ma lasciamo spazio anche ai libri che verranno. Infatti anche il 2022 sarà un ottimo anno per leggere, speriamo però di farlo per piacere e non perché chiusi in casa.

