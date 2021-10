L’inverno è un mese tremendo per la pulizia della casa. Di rientro dall’esterno portiamo dentro sporcizia, umidità, fango, acqua, foglie, e siamo costretti a dover pulire sempre il pavimento. Per non parlare di polvere e fuliggine dovuti all’uso di camini o stufe a legna e pellet.

In inverno poi per via delle temperature rigide, tendiamo a tenere le finestre e le porte chiuse. Questo non permette un ricambio d’aria e causa invece la formazione di cattivi odori.

Ma anche se pensiamo il contrario, ottenere una superficie splendente e fragrante con prodotti naturali non è un’impresa impossibile, anzi. Ecco come avere pavimenti profumatissimi e splendenti anche in inverno con queste semplici mosse.

Oli essenziali e ammorbidenti, ecco il segreto per pavimenti che sanno di bucato

Prima di tutto dobbiamo usare gli oli essenziali quando puliamo i pavimenti. In modo particolare la Malaleuca alternifolia, nome botanico del più comune tea tree, è un albero del tè. Gli oli essenziali che questa pianta produce svolgono un’azione disinfettante e antibatterica. Vengono usati per curare ustioni, afte, cistiti, sanguinamenti gengivali. Mentre la sua azione deodorante e detergente permette di utilizzarlo anche per shampoo, sapone, collutorio e prodotti per la pulizia di ambiente e casa.

La cosa migliore è usarlo puro al 100 %. Basta acquistarne una boccetta e far scendere qualche goccia nel secchio con l’acqua bollente. Il pavimento viene automaticamente disinfettato e pulito, e lascia un odore di olio balsamico incredibile.

Perfetto anche l’olio essenziale fai da te alla lavanda, se quando entriamo in casa ci piace immaginare di essere tra i campi della Francia del Sud. Oppure all’arancia, dato che gli agrumi sono perfetti per assorbire gli odori e quindi evitare che se ne creino di cattivi.

Un’altra tecnica di grande effetto per ottenere un profumo incredibile in casa è usare l’ammorbidente per il bucato. Basterà preparare quattro misurini del nostro ammorbidente, mezzo bicchiere di aceto e due bicchieri di bicarbonato in un secchio di acqua bollente e avremo una miscela perfetta. Utile e super profumata, passiamola due volte e poi asciughiamo con uno straccio asciutto per evitare che si creino aloni o altre imperfezioni.

Infine il sapone di Marsiglia. Questo prodotto naturale, che teniamo in casa per i lavaggi a mano e per ogni evenienza, è un ottimo sgrassatore. Al contempo, però, la sua delicatezza e il suo profumo candido da lenzuola stese lo rende l’ideale se vogliamo camminare su delle mattonelle pulite.

Possiamo tagliarne un pezzo e scioglierlo nell’acqua bollente. Aggiungiamo anche un bicchiere di bicarbonato che disinfetta. Il risultato sarà incredibile. Facciamo solo attenzione a non usare il bicarbonato sul marmo perché potrebbe danneggiarlo. Perfetto invece per parquet e mattonelle.

Per lo sporco più strong possiamo anche usare il rimedio della nonna più famoso quindi acqua bollente, aceto e qualche goccia di detersivo per i piatti. Le incrostazioni andranno via subito e avremo comunque la casa linda e profumata.