Un noto gruppo bancario sta portando avanti un piano industriale previsto per il periodo 2021-2023, che prevede l’inserimento nel suo organico di ben 700 nuove figure. Tutto questo avverrà nel territorio nazionale, quindi in Italia, tramite varie offerte di lavoro e tramite diverse modalità di reclutamento del personale. L’Istituto, conosciuto con il nome di Banca Sella, punta molto sull’inserimento di giovani e giovanissimi anche alla prima esperienza di lavoro. Questo perché crede nella necessità e nell’importanza della formazione all’interno delle sue filiali. Per questo motivo ha dato il via, proprio in questo periodo, alla ricerca di laureati o neolaureati da inserire negli uffici come addetti di sportello. Nello specifico le risorse saranno dislocate a Milano, Ivrea, Biella e Bologna.

I giovani anche non laureati possono fare domanda per questa nuova e imperdibile occasione e iniziare a lavorare per una nota impresa italiana

I giovani che stanno per laurearsi o lo hanno già fatto possono quindi presentare domanda per un contratto di apprendistato. Questo prevede un lavoro direttamente a contatto con i clienti, imparando ad offrire la migliore consulenza in termini di rapporto personale, customer experience, fiducia e fidelizzazione. Chiunque abbia interesse e formazione nei settori economico/finanziario sia con una triennale che con una specialistica alle spalle, può sfruttare questa occasione per iniziare ad approcciarsi con il mondo del lavoro. L’unica clausola nella presentazione delle domande, oltre ai titoli, è la residenza nelle Province di riferimento. Si ricercano figure intraprendenti, dotate di ascolto e orientamento al cliente, in linea con la politica aziendale.

Ecco come candidarsi e le condizioni contrattuali

Ai candidati che verranno selezionati verrà quindi offerto un contratto di apprendistato professionalizzante della durata di 2 anni. Saranno inseriti in un percorso che avrà lo scopo di formarli e professionalizzarli in ambito commerciale e a stretto contatto con il pubblico. Tutti coloro che potrebbero essere interessati all’offerta dovranno inserire la propria candidatura e, quindi, il proprio curriculum vitae nel sito ufficiale del Gruppo bancario. Nella sezione “lavora con noi” potranno trovare l’offerta e inserire i dati richiesti in pochissimo tempo. Inoltre, sarà anche possibile consultare eventuali altre posizioni aperte all’interno delle filiali bancarie. I giovani anche non laureati che risiedono nelle Regioni Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna non dovrebbero farsi scappare questa possibilità di lavoro. Che potrebbe rivelarsi anche un’ottima opportunità per il futuro professionale.

Lettura consigliata

Ancora pochi giorni per poter presentare domanda per questo concorso in cui i diplomati dovranno sostenere un unico colloquio motivazionale