Le giornate calde ci fanno sentire subito la voglia di spiaggia e mare. Per fortuna, però, anche se le vacanze sono ancora lontane, potremo iniziare a goderci, già in questi giorni, qualche gita fuori porta. Chi vuole già iniziare a prenotare le vacanze, non dovrà fare altro che scegliere tra queste 3 spiagge paradisiache italiane, belle come quelle tropicali.

Tutti gli altri, invece, potranno godersi un po’ di relax lungo le rive di questo splendido lago, tutto italiano. All’estero ce lo invidiano, per la sua straordinaria bellezza, fatta di acque d’un azzurro limpido e spiagge molto particolari. Il lago in questione, infatti, è di origine vulcanica, motivo per cui le spiagge sono scure, quasi tendenti al nero.

Nonostante quel che si potrebbe pensare, però, questo non ha bloccato lo sviluppo della fauna e della flora, molto presenti in questo luogo. Basti pensare che in questo specchio d’acqua potremo trovare tanti pesciolini, ma anche magnifici cigni bianchi. Scopriamo dov’è questo luogo, e organizziamoci per visitarlo.

Questo lago che sembra uscito dalle favole è uno tra i più belli d’Italia, con splendidi cigni bianchi e una particolarissima spiaggia scura

Il lago di Bolsena è qualcosa di davvero unico nel suo genere. Ci troviamo nella regione Lazio, precisamente al confine con Toscana e Umbria. Dista circa 2 ore dal centro di Roma ed è uno dei luoghi più suggestivi di tutta Italia.

Si tratta di un lago d’origine vulcanica, anzi del più grande d’Europa in questa categoria. Qui, oltre a rilassarci ammirando le bellezze del paesaggio e i Monti Volsini, potremmo visitare i borghi presenti nelle sue vicinanze. Tra tutti citiamo Montefiascone, da cui si potrà ammirare la più bella vista sul lago di Bolsena.

Un lago pieno di vita

Questo specchio d’acqua ospita diverse specie di pesci, che rappresentano anche una fonte di guadagno per gli abitanti del luogo.

I fondali del lago sono molto diversi e particolari, tanto da ricordare quasi paesaggi lunari. Questo permette la coesistenza di molteplici varietà di pesce, come l’anguilla, il cefalo e il luccio. In questo lago che sembra uscito dalle favole è possibile anche vedere dei cigni bianchi davvero meravigliosi.

La cultura del buon vino

Questo luogo ha una forte cultura legata anche alla produzione di vini, che risale a molto tempo fa, addirittura a quando il territorio era abitato dagli Etruschi. Vale la pena provare questi vini, arricchiti dal sapore minerale che solo un terreno vulcanico può donare.

Qui potremo assaporare diversi vini autoctoni, bianchi e rossi, visitando le cantine dei migliori produttori locali.

