Parliamoci chiaro, cercare lavoro è di per sé un impiego a tempo pieno. Seguire annunci, inviare email e presentarsi ai colloqui di lavoro richiede giornate intere, se non settimane o mesi. Ma come possiamo ottimizzare il nostro tempo e limitare al minimo le azioni superflue? Qual è la cosa che ci fa indubbiamente acquisire punti in più rispetto agli altri candidati e scalare la pila di una montagna di curriculum depositati su una scrivania polverosa? Le competenze che inseriamo nella nostra presentazione.

Sono queste le competenze specifiche e capacità professionali da inserire nel curriculum che ci faranno trovare subito lavoro

Come abbiamo visto in questo articolo, il curriculum è la prima cosa che vedono i nostri possibili futuri datori di lavoro. È il nostro specchietto, il nostro fiore all’occhiello o il nostro peggior disastro. Tra l’uno e l’altro c’è un semplice filo spinato che non è poi così impervio da scavalcare. Per evitare di penalizzare noi stessi ancor prima di iniziare un colloquio vis a vis, dobbiamo capire che alcune cose sono da mettere in risalto. Ma vediamo insieme di cosa si tratta. Gli studi fatti e le esperienze pregresse sono un punto focale della nostra presentazione, soprattutto se rientrano nello stesso campo per il quale stiamo facendo domanda di lavoro. Ma, ancor di più, sono importanti alcune specifiche competenze.

Le lingue conosciute

Più lingue conosciamo meglio è per noi. Anche a livello personale, questo ci permette di avere la mente aperta e in continuo allenamento. E nel caso in cui conoscessimo 2 o 3 lingue diverse dalla nostra madrelingua, dovremmo valorizzarle al meglio. Inseriamo, quindi, nel curriculum una sorta di scaletta stilizzata e di facile comprensione. Magari usando un elenco puntato o un riquadro figurato. La cosa fondamentale è inserire il livello di conoscenza non solo generale, ma anche specifico per il parlato, lo scritto e la comprensione verbale.

Conoscenze informatiche

Tutti noi siamo in grado di utilizzare i principali programmi di scrittura, visione di video e foto, modifica di testi e creazione di presentazioni. Inseriamoli tutti nel nostro CV, senza nessuna paura. Office, Word, Acrobat, Power Point o Excel. Ognuno deve essere elencato singolarmente e distinto dagli altri. Più saremo particolareggiati, più dimostreremo conoscenza specifica e articolata. Un buonissimo punto a nostro favore.

Problem solving

Nessuno vuole avere in ufficio o in azienda una persona che non sia “smart”. Quindi, mettiamo il risalto le nostre doti da leader o da lavoro di gruppo. Dimostriamo di saper risolvere i problemi in modo facile. Non servono grandi maestri dell’imprenditoria, ma solo persone che sappiano mettersi in discussione, capire gli errori e risolverli nel modo più veloce possibile. Sono, quindi, queste le competenze specifiche e capacità professionali che tutti i datori di lavoro ricercano.