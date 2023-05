I gerani fanno pochi fiori e solo foglie? Ecco cosa fare per avere un balcone fiorito da far invidia a tutto il vicinato

I gerani sono i fiori forse più apprezzati per abbellire i nostri balconi insieme alle surinie. Talvolta però ci sono pochi boccioli e non riusciamo ad avere mai una fioritura copiosa come i balconi di montagna.

Chi ha un terrazzo o un balcone a maggio inizia ad esporre le classiche fioriere appese ai davanzali abbinando le splendide pennellate di colori dei gerani. Dal rosso al lilla, dal bianco al rosa fino al fucsia e all’arancione sono davvero molte le sfumature delle tavolozza di colori dei gerani. Capita, a volte, che ci siano fiori rari e tante foglie. Ma qual è il segreto e come dobbiamo procedere.

I gerani fanno pochi fiori e solo foglie? Ecco cosa fare per avere una fioritura rigogliosa

I gerani sono piante che stanno bene anche in posizioni di pieno sole. Proprio dalla luce solare traggono forza per dare fiori copiosi. Una delle possibili cause di una scarsa fioritura potrebbe essere la luce insufficiente. Questa pianta infatti necessita di almeno 6 ore di sole diretto al giorno.

Se i gerani si trovano in un balcone ombreggiato o esposto ad Est, consigliamo di spostarli in una posizione soleggiata magari anche su un davanzale, almeno fino a che non metteranno boccioli. Un’altra possibile causa della scarsa fioritura potrebbe essere uno sbalzo di temperatura. Infatti con il maltempo di questi giorni sarebbe meglio portare i vasi dentro casa o in cantina. I gerani, infatti, mal sopportano le temperature sotto i 18°.

Troppo fertilizzante o concime sbagliato

Quando vediamo che i nostri gerani non riescono a fiorire allora facciamo subito ricorso ai fertilizzanti. A volte però, anche se ci atteniamo alle dosi scritte sulla confezione, questo prodotto può bruciare le nostre piantine. Il concime va applicato ogni 15 giorni. Molto spesso poi si sceglie un concime sbagliato perché laddove ci sia una prevalenza di azoto andremo a stimolare la crescita dell’apparato fogliare.

Per avere fiori copiosi dovremo optare per concimi ricchi di potassio. Ad esempio il famoso sangue di bue è ricco di azoto, anche se consigliato per piante da fiore. Chi vuole optare per un concime naturale può scegliere il macerato di bucce di banana. Le bucce della banana, infatti, sono costituite per poco meno della metà da potassio. Bisogna poi distinguere i concimi che sono nutrimento per la pianta dai biostimolanti. Questi sono veri e propri prodotti pronto soccorso che vanno ad aiutare la pianta a svolgere certe funzioni come quando deve mettere radici o quando deve fiorire. Si tratta di prodotti specifici che troviamo nei vivai o nei negozi di bricolage e solitamente sono a base di alghe.

Terriccio sbagliato

Un’altra causa della scarsa fioritura dei gerani è la scarsa qualità del terriccio. Il Pelargonium, nome botanico del geranio, ha bisogno di un terreno sciolto e ricco mai inzuppato. Per arricchire il terreno possiamo preparare un composto a base di lievito di birra. Sbricioliamo un cubetto di lievito di birra in un litro e mezzo di acqua insieme ad un mezzo cucchiaino di zucchero. Mettiamo il tutto in una bottiglia chiudiamo e shakeriamo. Lasciamo la soluzione a riposo per 5 ore e poi procediamo diluendola in 4 litri di acqua. Ora possiamo irrigare il terriccio. La soluzione non va conservata, se ne avanzasse va buttata. I gerani fanno pochi fiori e solo foglie? Ecco cosa quali soluzioni adottare.