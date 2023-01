Mai buttare la buccia della banana: ecco cosa puoi pulirci a costo 0 e non te lo saresti mai aspettato!

La banana è un frutto dagli straordinari valori nutrizionali. Quello che pochi sanno, però, è che anche la sua buccia è utilissima in casa e per la pulizia. Stiamo per approfondire l’argomento e per scoprire 3 oggetti insospettabili che possiamo pulire proprio con le bucce.

Una legge non scritta che ci hanno tramandato le nostre nonne afferma che in cucina non dovremmo mai buttare via niente. Tantomeno gli scarti degli alimenti che possiamo riutilizzare sia per creare nuove ricette che per alcune difficili operazioni di pulizia. Un discorso validissimo quando si parla di uno scarto in particolare: la buccia della banana. Tutti sappiamo che è ottima come fertilizzante, come cosmetico e per la pulizia dell’argento. In pochi, invece, sanno che con le bucce possiamo pulire 3 degli oggetti più sporchi della casa. Stiamo per scoprire quali sono, come farli tornare come nuovi, e perché non dovremmo mai buttare la buccia della banana.

Usiamo la buccia per pulire il display dello smartphone e della TV

Smartphone e TV sono due degli oggetti che utilizziamo più spesso e su cui si accumula un enorme quantità di sporcizia. Iniziamo dal primo. Sono due le parti del telefono più sporche e difficili da pulire: la lente della fotocamera e il display. Per la prima abbiamo a disposizione molti trucchetti e prodotti non aggressivi come le salviette per gli occhiali e il riso. Per togliere sporco e graffi dallo schermo possiamo usare la buccia della banana. Come? Sbucciamo un frutto non troppo maturo e tagliamone una fettina. Passiamola delicatamente sullo schermo e facciamo agire per 5 minuti. A questo punto usiamo la buccia per ripulire i residui e poi completiamo l’operazione con un panno di cotone morbido.

Con lo stesso procedimento possiamo pulire lo schermo della televisione. I grassi vegetali della banana toglieranno lo sporco e probabilmente diremo addio ai graffi più superficiali.

Come pulire le scarpe di pelle e cuoio e farle tornare come nuove

Un altro oggetto complicato da pulire sono le scarpe. In particolare quelle di cuoio e di pelle, estremamente delicate e facili da rovinare se usiamo prodotti troppo aggressivi. Se per le calzature bianche o di tela possiamo utilizzare il bicarbonato e altri prodotti naturali, per le altre possiamo usare la buccia di banana.

Basta strofinare delicatamente la parte bianca della buccia sulla macchia e poi togliere i residui organici rimasti con un panno umido. Semplice, efficace e a costo 0.

Mai buttare la buccia della banana perché è fenomenale per togliere i cattivi odori dai taglieri

Le bucce di banana sono fenomenali anche per un’altra operazione: togliere i cattivi odori dai taglieri di legno. Esistono addirittura due metodi diversi per sfruttarne le proprietà assorbenti. Il primo è quello di passare direttamente la parte interna della buccia sul tagliere. Rimuoveremo sia lo sporco che la puzza.

Per le macchie più ostinate e gli odori più persistenti possiamo usare un altro trucco. Prendiamo la buccia di due banane e frulliamola con un mixer. Otterremo una specie di crema. Applichiamo una noce di crema su un panno morbido e puliamo il tagliere. Il cattivo odore diventerà un ricordo.