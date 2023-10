Quanto si spende all’Antica Pesa di Roma, il ristorante di Francesco Panella tornato in tv con Little Big Italy

Mangiare bene in Italia è abbastanza facile. In giro per il Mondo, però, si possono trovare dei posti in cui i nostri piatti sembrano irriconoscibili. Francesco Panella, noto ristoratore romano, ci fa vedere nel suo programma tv ristoranti italiani all’Estero e ne prova i menù. Scopriamo qualche notizia in più su di lui e quanto costa mangiare all’Antica Pesa, il suo locale.

Molti cuochi o imprenditori operanti nel campo della gastronomia sono riusciti a raggiungere la popolarità negli ultimi anni. Alcuni hanno faticato più di altri, lavorando sodo per poi investire i proventi in attività in giro per il Mondo. Francesco Panella sarebbe uno di questi.

Un’antica tradizione familiare

Prima di conoscere quanto si spende all’Antica Pesa di Roma scopriamo l’origine del nome. Il locale appartiene alla famiglia Panella dal 1922. Il ristorante prenderebbe il nome dalla pesa doganale presente dove si trova, a Trastevere, nel Diciassettesimo secolo.

Il locale, frequentato soprattutto negli anni Cinquanta da personaggi famosi, si trova in via Garibaldi. Con alterne vicende ha ottenuto sempre più consensi. Si è celebrato un importante anniversario con la pubblicazione del libro “100 anni di cucina romana nelle ricette e nella storia dell’Antica Pesa”.

Nel 1992 Francesco e i suoi fratelli hanno cominciato a gestire il locale e in poco tempo hanno poi aperto ristoranti a New York e in altri posti nel Mondo.

Francesco ha tre figli. In particolare uno sembra stia seguendo la passione di famiglia.

In modo pacato Panella ha iniziato a farsi conoscere dal grande pubblico tramite alcuni programmi tv. È soprattutto Little Big Italy in onda sul canale NOVE a riscuotere successo. In ogni puntata si assaggiano i piatti italiani di 3 ristoranti all’ Estero, premiando poi l’expat cha ha proposto quello vincitore. A volte le pietanze sono aderenti alla tradizione, in altri casi sono allucinanti rivisitazioni.

Scopriamo quanto si spende all’Antica Pesa di Roma

Passeggiare per le vie della Capitale può far venire fame. Si può scegliere di mangiare in un ristorante etnico o in uno italiano.

Potremmo desiderare dei piatti tipici romani. Tra tanti ristoranti a Roma ci sarebbe proprio l’Antica Pesa della famiglia Panella. Scopriamo quanto si spenderebbe per una cena.

Tra gli antipasti, una porzione di crudo di Amatrice con mozzarella di bufala in sfoglia o un petto d’anatra costano 20 euro. Spaghetti cacio e pepe, chitarra alla carbonara o schiaffoni all’amatriciana costano pure 20 euro a porzione. I secondi vanno da 28 a 35 euro. Nel menù troviamo ad esempio, agnello alle erbe, filetto di ricciola, filetto di cernia, tartare di manzo.

Per dessert ci sono proposte interessanti. Potremmo scegliere tra pane, cioccolato e olio, una millefoglie, semifreddo di ricotta, granita di caffè e altro. I prezzi sono vari, 12 o 13 euro a porzione.

