I gatti non dovranno più temere i botti di capodanno, ecco come proteggerli!

Con l’arrivo delle feste, la preoccupazione più grande dei veri amanti degli animali è la notte di San Silvestro. I botti di Capodanno sono un vero incubo, sia per cani che per gatti. Per i gatti spesso si tende a sottovalutare lo stress che fuochi d’artificio e petardi possono infondere. Ecco quindi la guida per proteggerli e farli sentire al sicuro anche il primo dell’anno.

Con poche e semplici regole, i botti di Capodanno non terrorizzeranno più i nostri amici felini. All’acconciatura elegante da sfoggiare ci penseremo dopo.

Perché i gatti hanno paura dei botti

Non tutti i gatti reagiscono allo stesso modo di fronte ai fuochi d’artificio di Capodanno. Possiamo identificare tre macrocategorie. Ci sono i gatti indifferenti che, salvo piccoli sintomi di allarme, non manifestano veri e propri segnali di stress. Ci sono poi i gatti che hanno paura solo in concomitanza dei botti, ma che riescono a tranquillizzarsi stando al riparo in luoghi isolati, rifugiandosi in solitaria tutta la notte. La terza e ultima categoria è composta dai gatti ipersensibili. Questi gatti sono particolarmente paurosi anche in condizioni normali e sono ipersensibili a tutti gli stimoli. Per loro risulta più difficile tornare alla normalità dopo lo scoppio dei botti e per questa ragione dobbiamo cercare di aiutarli e dar loro più conforto possibile. Per farlo bastano davvero pochi accorgimenti, che fanno però la differenza sul nostro gatto ipersensibile.

Come non far sentire i botti ai mici

I gatti non dovranno più temere i botti con queste accortezze. La prima cosa da fare a Capodanno per proteggere i nostri mici è tenerli il più possibile lontano dai luoghi in cui vengono fatti scoppiare i petardi e, in generale, lontani dal rumore dei festeggiamenti. Per questo, chi ha la possibilità, dovrebbe prediligere una bella gita fuori porta, magari in montagna, per dare al gatto un ambiente più tranquillo e isolato in cui passare la notte di Capodanno. Dovremmo senz’altro lasciare che si rifugino in scatole e nascondigli chiusi ma non possiamo permetterci il lusso di lasciarli da soli.

Questo perché potrebbero avere reazioni incontrollate e farsi male. Stiamo loro vicini, senza tuttavia forzarli ad uscire dai loro nascondigli. Se sono gatti che normalmente escono in giardino (o ancora peggio per strada), per questa notte particolare dovremo tenerli in casa o in un luogo ben protetto, per scongiurare il pericolo di fuga o che qualche petardo, malauguratamente, scoppi vicino a loro.

I gatti non dovranno più temere i botti: ecco cosa fare

Una buona soluzione potrebbe essere quella di chiudere imposte, persiane o serrande e tenere la radio ad un volume più alto del solito, affinché la musica o le trasmissioni coprano parzialmente il rumore dei botti. Potremmo essere tentati di adottare soluzioni fai da te con tranquillanti di varia natura, ma meglio evitare, poiché alcuni possono essere controindicati. Infine, superata la notte, anche il giorno seguente dovremo dedicare ai nostri gatti cure e attenzioni.

La mattina seguente potremo infatti riaprire tutto, ma verificare che non ci siano residui di petardi o botti inesplosi nel giardino. E sicuramente, qualche coccola o snack in più non farà male per farli riprendere da una notte difficile. Con questi accorgimenti i gatti non dovranno più temere i botti dell’ultimo dell’anno e per noi sarà un bel sollievo saperli tranquilli e sereni.