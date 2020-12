Avere dei denti sani è possibile, basta che discutiamo su qualche abitudine che forse non giova alla salute dei nostri denti. Una di queste, riguarda il momento in cui ci si lavava i denti al mattino. Il momento sbagliato può danneggiare i denti e predisporli alla carie. Dunque, meglio lavare i denti prima oppure dopo colazione, incredibile la risposta.

Importanza di lavare i denti

Se si vogliono evitare carie ai denti sicuramente è necessaria una corretta igiene orale. Ci sono alcune tecniche per lavare i denti abbastanza diffuse, ma tutte raccomandano un uso dello spazzolino non aggressivo. Alcuni pensano che più si spazzola forte e più si toglie meglio la sporcizia e i batteri. Ma non è così, al contrario una spazzolatura morbida come un massaggio è da preferire.

Una tecnica

Ci sono in commercio degli spazzolini che hanno le file centrali delle setole più lunghe, come a formare una specie di lama. Questo filo dello spazzolino va adagiato all’attacco della gengiva sul dente. Poi, si massaggia dolcemente su quel punto come a fare dei piccoli cerchi. Questo modo garantisce una pulizia ottimale di una parte del dente che a volte è difficile da pulire. Poi si continua la pulizia come al solito.

Meglio lavare i denti prima oppure dopo colazione, incredibile la risposta

Quando ci si alza al mattino è il momento di lavare i denti. Ma conviene farlo dopo la colazione, poiché si sporcheranno di nuovo se lo facessimo prima? Fatto sta che al mattino ci svegliamo dal sonno, dove abbiamo tenuto la bocca verosimilmente chiusa per diverse ore. La necessità di lavarla e di ripulirla di tutti i batteri che si sono moltiplicati durante tutto questo tempo, è evidente. Resta da vedere quale sia il momento più opportuno.

Il blocco sui batteri

Ebbene, secondo una ricerca pare che sia meglio lavare i denti prima di colazione. Naturalmente parliamo di colazione completa, non il semplice caffè e via, poiché in questo caso fra prima e dopo non cambierebbe il risultato. Spazzolare i denti con il dentifricio al fluoro, oltre ad eliminare i batteri che sono proliferati durante il sonno, crea uno strato protettivo sullo smalto del dente.

Questo strato di fluoro, impedisce ai batteri di entrare in contatto con il cibo mattutino, e così di nutrirsi. In effetti le carie si sviluppano grazie alle scorie acide e corrosive che questi batteri espellono sul dente, dopo essersi nutriti degli zuccheri presenti negli alimenti che mangiamo.

Lavare i denti dopo colazione

Se invece si scegliesse comunque di lavare i denti dopo colazione, ebbene è meglio farlo dopo una mezz’ora quando l’acidità di alcuni alimenti come caffè e succo d’arancia, è diminuita.

In ogni caso l’Associazione dei Dentisti Americani raccomanda di lavare i denti due volte al giorno, che è la buona misura per una corretta igiene dentale.