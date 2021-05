Quante volte, da bambini, ci siamo sentiti dire di lavare sempre i denti dopo i pasti. Una corretta igiene orale fin dall’infanzia, infatti, è il lasciapassare per un vero e proprio risparmio economico nel futuro. Imparare a prendersi cura dei propri denti farà guadagnare in tutti gli ambiti (consultare qui).

Come accade per le persone, però, anche i nostri amici animali hanno bisogno di mantenere i loro denti forti e sani a lungo.

Infatti, nel caso dei cani, purtroppo, l’accumulo di placca e tartaro potrebbe essere responsabile di disturbi molto seri del cavo orale. Tra alitosi, infiammazioni, carie e veri e propri ascessi in presenza di una cattiva igiene la salute del cane ne risentirà.

Lavare i denti a un cane è pressoché simile alle operazioni effettuate dalle persone, con alcune differenze.

Sarà importante seguire alcune indicazioni per non commettere errori.

Ecco l’errore che molti commettono quando decidono di lavare i denti al cane

Per prima cosa sarà necessario di dotarsi degli strumenti adatti. Come prevedibile non si potrà prescindere da uno spazzolino per denti con setole morbide e un dentifricio.

Lo spazzolino dovrà essere adeguato alle dimensioni dell’animale, in commercio ne esistono di diverse tipologie.

Sul dentifricio in molti commettono un errore molto grave che potrebbe anche danneggiare la salute del cane.

Ecco l’errore che molti commettono quando decidono di lavare i denti al cane.

Per lavare i denti del cane dovrà essere tassativamente utilizzato un dentifricio apposito per animali. Chi utilizza il dentifricio umano deve sapere che la presenza di fluoro potrebbe renderlo veramente dannoso per il cane. I veterinari affermano che il fluoro, anche se ingerito in piccole quantità potrebbe causare al cane vomito. Inoltre, lo xilitolo, presente in tutti i dentifrici a uso umano può causare infezioni che portano anche alla morte dell’animale.

Inoltre, il classico sapore del dentifricio non è gradito agli animali.

Come lavare i denti

Il lavaggio dei denti, nonostante sia un’operazione importante, è spesso sgradito ai nostri cani. Sarà importante lasciare al nostro animale il tempo per abituarsi al lavaggio senza forzature.

Pian piano diventerà un’abitudine quotidiana alla quale il cane non si sottrarrà.

All’inizio si potranno utilizzare premi e ricompense che permetteranno al cane di avvicinarti più volentieri all’operazione.

Prima di introdurre lo spazzolino in bocca al cane sarà necessario fargli annusare e assaggiare il dentifricio. Prendere confidenza con spazzolino e dentifricio rappresenta un passaggio fondamentale.

Per le operazioni di pulizia iniziare dai canini e lavare, per prima cosa, le arcate esterne. Dopo aver effettuato dei movimenti rotatori terminare la pulizia spazzolando verticalmente dall’alto verso il basso. Questo permetterà di eliminare agevolmente la placca.

Nello stesso modo, poi, bisognerà pulire la parte interna dei denti muovendo con molta delicatezza lo spazzolino.

Durante la pulizia prestare molta attenzione alla salute dei denti del cane. Infatti, nel caso in cui fossero presenti carie, sanguinamento o denti ballerini bisognerà rivolgersi al veterinario.

Oltre al lavaggio dei denti potrebbero anche essere utilizzate delle ossa specifiche per denti.