Non c’è modo migliore di fare colazione con una buona torta. Se non siamo dei cuochi provetti, però, potremmo trovare questa impresa un po’ complicata. In molte ricette ci sono tantissimi ingredienti e passaggi complessi. Per questo motivo non affrontiamo mai la prova e ci limitiamo a comprare torte industriali.

Esistono, però, alcuni dolci che richiedono pochi ed economici ingredienti. Non solo, sono anche velocissime e facili da preparare. Infatti, servono solo 2 ingredienti per queste 2 ricette di dolci, perfette per la colazione o la merenda.

La torta alla Nutella

La prima è la torta alla Nutella, un dolce semplicissimo e gustoso che farà innamorare grandi e piccini. Per prima cosa preriscaldiamo il forno a 180° C e rivestiamo una tortiera di carta forno. Possiamo scegliere una di diametro di 18 oppure 20 centimetri.

Mettiamola da parte e prendiamo una ciotola. Rompiamo 8 uova all’interno e iniziamo a montarle con delle fruste elettriche. Continuiamo l’operazione finché non avremmo ottenuto un composto spumoso.

In un pentolino scaldiamo 300 grammi di Nutella per renderla più morbida. Possiamo anche scioglierla in microonde, se ne abbiamo la possibilità. Versiamola nella ciotola con le uova e mescoliamo il composto con delle fruste elettriche.

Quando la crema sarò omogenea, versiamola all’interno della tortiera che avevamo messo da parte. Infine, inforniamo per circa 30 minuti a 180° C. Se cuoce troppo, però, non avrà un cuore cremoso. Quindi, facciamo attenzione alla giusta cottura. Estraiamola dal forno e lasciamola raffreddare oppure gustiamocela calda.

Servono solo 2 ingredienti per queste 2 ricette di dolci cotti al forno

La seconda ricetta, invece, si tratta della torta piuma. In questo caso ci basteranno uova e zucchero per una colazione davvero sfiziosa. Il primo passaggio prevede la preparazione del caramello. In un pentolino versiamo 200 grammi di zucchero e 75 ml di acqua. Facciamo cuocere a fiamma media fino a quando non vedremo formarsi il caramello, di colore ambrato.

Da parte montiamo 8 albumi con 10 cucchiai di zucchero, versati un po’ per volta. I bianchi delle uova devono essere montati a neve compatta. Poi prendiamo due tortiere, una da circa 20 o 22 centimetri di diametro e una più grande.

Mettiamo la più piccola all’interno dell’altra e versiamoci dentro il caramello. Poi copriamo con gli albumi montati e livelliamo la superficie. Nell’altra teglia, quella più grande, versiamo dell’acqua. Dev’essere abbastanza da arrivare a metà stampo. Inforniamo il tutto a 180° C per almeno 25 minuti.

Passato il tempo necessario, togliamola dal forno e capovolgiamola su un piatto. In questo modo il caramello colerà e coprirà la torta. Mettiamo in frigo per almeno due ore prima di gustarla.

