Chi utilizza un servizio streaming, di solito si trova a dover scegliere tra tantissimi film. Molti di questi sono anche di altissima qualità. Ad esempio, questo film è considerato il migliore della storia e lo possiamo vedere su Amazon Prime Video. Anche per gli appassionati di serie c’è tantissimo da vedere, per passare ore e ore in compagnia dei nostri personaggi preferiti. Non dimentichiamo, poi, i documentari: da quelli sportivi a quelli dedicati a star del cinema e della TV, c’è pane per i denti di tutti.

Tuttavia, Netflix ha deciso di sorprendere tutti, aggiungendo un altro tipo di prodotto al suo catalogo. Vediamo quindi la grande novità nel suo catalogo, disponibile per tutti coloro che abbiano un dispositivo Android. I fan di Netflix sono tutti sbalorditi da questa grande e inaspettata sorpresa, andiamo a conoscerla.

L’azienda si lancia in un nuovo mercato

Da qualche settimana i fan italiani hanno a disposizione una sezione chiamata “Netflix Games”. Questa sezione è disponibile su tutti gli smartphone e tablet Android, mentre non è ancora presente su computer o TV.

“Netflix Games”, come si può immaginare dal nome, è la collezione di videogiochi offerti da Netflix. Quindi, gli abbonati hanno accesso, senza costi aggiuntivi, ad una nuova funzionalità che permette loro di giocare.

A onor del vero, per ora il catalogo è piuttosto ristretto. Comprende infatti appena cinque titoli, tra cui segnaliamo due giochi dedicati a “Stranger Things“, una serie Netflix di grandissimo successo. Tuttavia, nonostante il catalogo ancora limitato, le possibilità di questa nuova funzionalità sono enormi.

Con questa mossa a sorpresa, l’azienda si lancia in un mondo del tutto nuovo, quello dei videogiochi. Chissà se in futuro il catalogo si espanderà con qualche grande successo uscito anche su console oppure produrrà solo lavori del tutto originali.

Quello che è certo che è ora chiunque abbia un dispositivo Android può provare a fare una partita, per capire se è interessato a sfruttare la nuova funzionalità.

Netflix, tuttavia, non è la prima azienda di streaming a tentare la strada dei videogiochi. Anche con l’abbonamento Amazon, infatti, si può accedere a contenuti videoludici, tramite la sua piattaforma chiamata Twitch. Ma Netflix è la prima che propone videogiochi direttamente sulla sua pagina principale.

Se quindi vogliamo cimentarci in una partitina al gioco di “Stranger Things”, non ci resta che aprire l’applicazione.