L’attesa del rialzo dei tassi da parte della BCE aveva messo benzina nel motore dell’euro che è andato a toccare massimi contro il dollaro che non vedeva da oltre un mese. La moneta unica europea, quindi, ha rotto la parità confermando la svolta rialzista di cui parlavamo settimana scorsa. Sembrava la volta buona per una ripresa del rialzo, ma la seduta di venerdì è stata molto contrastata con i dati USA che attenuano la mossa della BCE. L’economia degli Stati Uniti d’America, infatti, nel terzo trimestre del 2022 è cresciuta più di quanto si aspettassero gli analisti. L’euro, però, dopo un momento di sbandamento ha recupero praticamente tutte le perdite recuperando dai minimi di giornata e chiudendo sui livelli di apertura.

Ricordiamo che un’importante conseguenza del rialzo dei tassi per i cittadini è che per comprare casa con un mutuo le rate del mutuo sono molto più costose.

I dati USA attenuano la mossa delle BCE, ma l’euro resiste contro il dollaro

Il 28 ottobre la chiusura del cambio euro dollaro (FXEURUSD) è stata a 0,9965, in ribasso dello 0,02% rispetto alla seduta precedente. La settimana, invece, si è conclusa con un rialzo dell’1,05%.

A cavallo di settimana scorsa e di quella appena conclusasi, l’euro dollaro ha dato vita a una sequenza di cinque barre consecutive al rialzo. Una sequenza del genere non si vedeva dal febbraio 2022. Un chiaro segnale di forza che, però, non è stato in grado di dare la spinta giusta per la rottura della forte resistenza in area 1,0096. (I obiettivo di prezzo). L’aspetto positivo è che il successivo ritracciamento si è fermato sul supporto più vicino in area 0,9919.

La rottura di questo supporto potrebbe nuovamente spingere al ribasso le quotazioni dell’euro contro il dollaro. Viceversa, al sua tenuta e successiva rottura della resistenza in area 1,0096 potrebbe aprire le porte a un rialzo fino alla massima estensione rialzista in area 1,1024.

Sul settimanale lo scenario è molto positivo. A inizio ottobre la tenuta del supporto in area 0,9534 ha favorito la ripartenza al rialzo. Una chiusura settimanale sopra area 0,9953 potrebbe aprire le porte a un rialzo fino in area 1,08.

In caso contrario la discesa potrebbe proseguire secondo lo scenario indicato in figura dalla linea continua.