Quando comprare i ciclamini e come sceglierli al momento dell’acquisto

Non c’è dubbio che i ciclamini siano i protagonisti indiscussi della stagione fredda. Ma c’è un periodo esatto per comprarli e alcune piccole strategie da adottare al momento della scelta. Il ciclamino è una piccola pianta erbacea perenne con fiori piccoli e di tanti colori.

Questo suo aspetto caratteristico lo rende perfetto per decorare i balconi e da piantare nel proprio giardino. Si può scegliere di piantarlo in vaso e metterlo nella propria abitazione. Di sicuro saprà donare colore e una particolare atmosfera all’ambiente. Ecco perché è così utile sapere quando comprare i ciclamini e non solo.

Trattandosi di una pianta perenne può essere presente e curata in tutti i mesi dell’anno. Tuttavia, la sua fioritura avviene in inverno, con freddo e umidità che creano disagi alla casa, ma non a questo fiore. Il ciclamino è definito per questo la pianta regina dell’inverno.

Quando comprare i ciclamini e come curarli nel modo giusto

I ciclamini hanno il periodo di fioritura nella stagione fredda, mentre in estate vivono il loro riposo vegetativo. Questo non significa che bisogna buttarli, anzi. Anche come trattare i ciclamini per conservarli in estate è una cosa importante da sapere.

Tuttavia, se si preferisce godere subito dei piccoli fiori colorati, il periodo migliore per l’acquisto è quando inizia l’autunno. Di solito i mesi più indicati sarebbero settembre e ottobre. Ma occorre fare attenzione alle temperature. Se l’autunno tarda ad arrivare va bene comprare i ciclamini anche a novembre.

Sono un’ottima compagnia, un ottimo arredamento e possono essere un regalo molto apprezzato. Gli antichi Romani regalavano un ciclamino quando volevano che il destinatario fosse al sicuro da tutti i mali. Era una sorta di amuleto e ancora oggi regalare un ciclamino significa augurare il meglio.

Tutto quello che bisogna fare è trovare la posizione giusta per la pianta. Ha bisogno di un ambiente fresco e con molta luce e l’esterno sarebbe perfetto. Se si vive in un piccolo appartamento, però, ci sono alcune varietà di ciclamino adatte ad ambienti interni con fiori più grandi e delicati.

Queste piante per vivere bene hanno bisogno di acqua ogni 3-4 giorni in modo da avere sempre il terriccio un po’ umido. L’acqua dovrebbe essere piovana, ma se non è possibile, meglio usare acqua a temperatura ambiente, non troppo fredda. Ogni 15 giorni è consigliato concimare.

Cosa guardare quando si acquistano i ciclamini

Il momento dell’acquisto è molto importante. Infatti, purtroppo accade spesso che non siano tenuti molto bene e si corre il rischio di acquistare una pianta già malata. Invece, bisogna scegliere una pianta sana da poter tenere per tutto l’inverno. Allora, che cosa guardare quando si deve comprare un ciclamino?

Gli aspetti principali da osservare molto bene sono questi:

ispezionare tutta la pianta: potrebbero esserci dei parassiti, quindi è meglio osservare bene soprattutto sotto le foglie dove potrebbero nascondersi delle cocciniglie;

mai prendere ciclamini già molto fioriti: meglio farli sbocciare e crescere una volta a casa, in modo da farli abituare all’ambiente in cui dovranno stare a lungo;

controllare sempre il terriccio: se questo è troppo molle significa che potrebbero essere presenti dei funghi o che le radici sono già marce;

attenzione alle foglie: se al tatto queste sono consistenti allora si tratta di una pianta sana, non è così se sono cadenti, gialle o con macchie.

Come prolungarne la fioritura

Così come ogni pianta, anche questa fa molto bene alla salute mentale e fisica delle persone che hanno la fortuna di godere della sua compagnia. Per questo è meglio prolungare la bellissima fioritura colorata. Per farlo bisogna fare attenzione a poche cose.

La prima è il concime. Basta usare del fertilizzante liquido quando si annaffia ogni 15 giorni e mettere humus nel terriccio. Il terriccio deve essere drenante, infatti la pianta odia i ristagni di acqua. Controllare sempre che sia un po’ umido ma non troppo bagnato.

Un piccolo trucco è togliere i primissimi fiori che si aprono. Questa azione darà più forza a tutti gli altri fiori. Infine, attenzione alla cura. Ogni giorno occorre eliminare le parti appassite e secche per distribuire l’energia della pianta verso i fiori sani.