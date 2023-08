I cronografi da polso per gli appassionati di trekking e diving: i consigli dei famosi escursionisti

Avere al polso un orologio affidabile, resistente e comodo, da portare quando si fanno attività immersi nella natura, può aiutarci a sentirci sicuri e organizzati. Scegliamo il modello che più si adatta a noi e che soddisfa le nostre esigenze. Quali sono i cronografi da polso per gli appassionati di trekking e diving? Eccoli con un occhio al prezzo oltre che alla qualità.

Modernità e tradizione si incontrano spesso nei cronografi utilizzati da chi ama sport e avventura. I famosi escursionisti ci danno spunti importanti per la scelta del nostro orologio di fiducia. Il più famoso escursionista oggi è senza dubbio Nirmal ‘Nims’ Purja, nazionalista nepalese e classe 1983. Presente nei social, documenta le sue avventure con regolarità, il suo fiore all’occhiello è la scalata delle 14 montagne più alte del Mondo in soli 6 mesi.

Purja è testimonial della Bremont che presenta numerosi modelli adatti per scalate e gite avventurose. Prendiamo in considerazione un modello molto conosciuto e con fascia di prezzo media. Il Bremont Argonaut ha un prezzo di 3.195 euro e viene commissionato da anni da chi lavora e guida le navi della Marina di tutto il Mondo. Ha una cassa in acciaio temperato, movimento BE-92AV, cronometro a 3 lancette. La lancetta dei minuti, fondamentale in campo sportivo e quando si affronta un’avventura immersi nella natura, è arancione e altamente visibile. La lunetta girevole interna è azionata da una corona a ore 4 e la leggibilità del quadrante è di assoluto rilievo.

Recordman italiano

Tra i cronografi da polso per gli appassionati di avventura e sport l’orologio Deep 40 H4 dei sommozzatori dei Vigili del fuoco è una vera leggenda. Autentico capolavoro di precisione e forza, ha un prezzo di 370 euro ed è personalizzabile con il logo sul fondello in cui possono essere inseriti nome e numero di brevetto. Solido, affidabile, fondamentale nelle situazioni più difficili, è un oggetto costruito per veri professionisti che può aiutarci se abbiamo deciso di intraprendere attività sportive al limite.

Come le imprese di Walter Bonatti, il primo italiano a conquistare il K2, impresa di cui è stato festeggiato il sessantesimo anniversario. Bonatti indossava un modello Cricket al polso, prezzi che variano dai 3.000 euro fino ai 12.000 euro. Il modello Chronograph 1970’S, 38MM, ha un movimento manuale SW510, 5 lancette ed è un calibro 13 con vetro in zaffiro a doppia cupola. Questo modello che ha prestazioni molto elevate si trova a un prezzo inferiore alla media corrispondente a 2.500 euro.

I cronografi da polso per gli appassionati di tecnologia

Alcuni famosi escursionisti preferiscono gli sportwatch. Garmin ha lanciato i primi modelli nel 2010 con GPS inclusi, i prezzi attuali partono da 550 euro. Andrzej Bargiel affronta le sue imprese con questo tipo di strumentazione. Polacco, classe 1988, è riuscito a sciare per 8611 metri del K2 senza mai togliersi gli sci. Vincitore di numerose competizioni estreme, il suo punto debole è stato fino ad oggi l’Everest.

Il punto debole degli sportwatch un tempo era la batteria che durava troppo poco. Con il tempo questa caratteristica è migliorata come anche quelle che servono agli escursionisti. Impermeabilità, altimetro, barometro, hanno raggiunto alte prestazioni e con l’aumento della durata della batteria questi orologi sono diventati strumenti indispensabili. Scaricare i dati sul pc e analizzarli permette di migliorare le prestazioni sportive, collegare gli orologi allo smartphone permette di analizzare i parametri a prescindere dall’ambiente che ci circonda. Possiamo scegliere innovazione o tradizione ma qualunque impresa decidiamo di intraprendere dovrebbe essere accompagnata da un cronografo adatto a noi.

