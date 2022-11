Nella comunicazione relativa ai conti dei primi nove mesi del 2022 di Banca Profilo, si evidenzia abbastanza chiaramente una complessità. Come vedremo, poi, questa si evidenzia anche sui grafici dei prezzi.

A fronte di un lieve aumento i ricavi netti (+1,7%), passati da 49,36 milioni di euro a 50,2 milioni di euro, l’utile netto è utile netto è stato di 8,47 milioni di euro, in calo del 16,8% rispetto ai 10,18 milioni di euro dei primi nove mesi del 2021. Sempre nello stesso periodo la raccolta totale della clientela è stata pari a 5,4 miliardi di euro, in calo del 7% rispetto ai 5,8 miliardi di euro dell’anno precedente.

I conti in peggioramento dove condurranno questo titolo azionario? Prima di discutere le possibili implicazioni dell’analisi grafica, spendiamo qualche parola sulla valutazione che danno gli analisti del titolo Banca Profilo.

L’analisi fondamentale

Qualunque sia l’indicatore utilizzato il titolo Banca Profilo risulta essere sopravvalutato. Non di moltissimo, ma comunque, almeno per il momento, non si vedono possibilità di apprezzamento secondo l’analisi basata sui multipli di mercato.

Il fair value, calcolato utilizzando il metodo del discounted cash flow, poi, esprime un’importante sopravvalutazione.

I conti in peggioramento dove condurranno questo titolo azionario? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Banca Profilo (MIL:BPRO) ha chiuso la seduta del 17 novembre a 0,198 euro, in ribasso dell’1,00% rispetto alla seduta precedente.

Come si vede dal grafico, sono ormai diversi mesi che le quotazioni si muovono all’interno di un trading range individuato dai livelli 0,1902 euro e 0,2089 euro. A questo punto solo la rottura di uno di questi due livelli potrebbe dare direzionalità alle quotazioni.

Al rialzo potrebbe concretizzarsi lo scenario indicato dalla linea tratteggiata. Al ribasso, invece, i possibili obiettivi potrebbero essere quelli indicati dalla linea continua.