Durante la settimana appena conclusasi abbiamo assistito a una vera e propria esplosione rialzista sul titolo in questione. Con un rialzo del 56% in una settimana i conti della semestrale hanno fatto volare le azioni Bioera, siamo veramente alla svolta rialzista?

Ricordiamo, infatti, che dai massimi storici le azioni Bioera hanno perso il 99,9% e negli ultime tre anni hanno perso oltre il 93%. Anche da inizio anno le cose non sono andate benissimo visto che, nonostante il mega rialzo, il titolo perdere circa il 45% da inizio anno.

Ma torniamo a quanto accaduto durante la settimana appena conclusasi. Le quotazioni sono esplose al rialzo, ma non sono state in grado di rompere l’importantissima resistenza in area 0,3705 euro. Solo una chiusura superiore a questo livello aprirebbe le porte a una continuazione rialzista almeno fino in area 0,316 euro per un ulteriore rialzo di oltre il 100% rispetto ai livelli attuali.

Un ulteriore indizio che ci induce alla prudenza è quello legato al segnale dello Swing Indicator che non è stato confermato dal filtro che utilizziamo il numero di falsi segnali. D’altra parte il BottomHunter ha dato un segnale rialzista. Non ci resta, quindi, che avere pazienza e attendere una nuova chiusura settimanale per capire da che parte si muoveranno le quotazioni.

A supporto del titolo non arrivano neanche i fondamentali. Qualunque sia il criterio utilizzato, infatti, Bioera risulta essere sopravvalutato.

Osservazioni finali

La situazione finanziaria non è della migliori. Il titolo, infatti, fa parte della black list della Consob. Ricordiamo che in questa lista si entra quando la società di revisione esprime un’opinione negativa, o non esprime alcuna opinione sul bilancio annuale della società e non ritiene garantita la continuità aziendale. C’è, però, un aspetto positivo. Per il terzo mese consecutivo la posizione finanziaria netta di Bioera è stata in miglioramento.

Prima di concludere ricordiamo che con una capitalizzazione di circa 4 milioni di euro e un controvalore giornaliero scambiato molto basso (i.e. le quotazioni possono andare incontro a un’elevatissima volatilità) reputiamo che in casi come questo diventa importantissimo non esporsi troppo. Il rischio di rimanere incastrati in posizioni avverse al mercato senza possibilità di uscire è elevatissimo. Come elevatissime potrebbero essere le perdite sul portafoglio investimenti.

I conti della semestrale hanno fatto volare le azioni Bioera, siamo veramente alla svolta rialzista? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Bioera (MIL:BIE) ha chiuso la seduta del 26 luglio a 0,131euro in rialzo dello 0,38% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

Approfondimento

Le azioni KI Group sono a contatto con supporti chiave che condizioneranno il futuro del titolo