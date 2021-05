La corretta manutenzione della lavastoviglie è fondamentale per preservarne a lungo la funzionalità. Ci sono i classici rimedi fai-da-te molto utili che possono anche permettere di bypassare l’uso del cura lavastoviglie. Per chi vuole.

E rappresentano una pratica fondamentale da seguire per tenerci caro il nostro elettrodomestico che è capace di ridurre di molto i tempi di disbrigo della tavola. Dopo pranzo e cena. Ecco, quindi, i consigli utili più un trucco che ancora pochi conoscono per far durare a lungo la lavastoviglie evitando guasti e cattivi odori per un’igiene assicurata ogni mese.

I consigli

Indubbiamente, oltre all’uso del sale, specificamente richiesto dal nostro elettrodomestico, dobbiamo pulire le guarnizioni. Qui si cumula lo sporco invisibile dove possono depositarsi residui di cibo. Nonché acqua sporca. Utilizzeremo uno straccio imbevuto di acqua, aceto e bicarbonato. Useremo questa soluzione almeno ogni due settimane preoccupandoci di asciugare per bene.

Altro suggerimento base riguarda la pulizia del filtro. Qui si accumula lo sporco più ostinato. Per prolungare la vita della nostra lavastoviglie dobbiamo pulirlo almeno una volta al mese. Useremo una spazzolina imbevuta di acqua e aceto.

Altro consiglio preliminare ad ogni lavaggio è quello di sciacquare sempre piatti e stoviglie prima di metterle in lavastoviglie. Così com’è importante una giusta distribuzione del carico. Questi sono i consigli utili più un trucco che ancora pochi conoscono per far durare a lungo la lavastoviglie evitando guasti e cattivi odori per un’igiene assicurata ogni mese.

Il trucco

Eccoci al segreto che può fare la differenza rispetto alle buone pratiche. L’uso di oli essenziali che hanno diverse proprietà. Tra le altre quella antibatterica.

Una volta al mese, o anche due, possiamo fare un lavaggio a vuoto di breve durata con alcune gocce di limone, tea tree o eucalipto. Si tratta di un trucco rivoluzionario. Basato su un prodotto semplice e naturale di indiscussa efficacia.

La lavastoviglie sarà disinfettata e pulita a lungo. Aggiungere questa sana abitudine servirà a donare al nostro elettrodomestico quella spinta in più per una lunga vita.