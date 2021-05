Cosa c’è di più bello di una folta chioma di capelli sani e con tanti riflessi dorati?

Come ogni anno, quando arriva l’estate, molte persone hanno voglia di dare un tocco estivo al proprio look.

Dal parrucchiere esplodono le richieste di meches, striature chiare e colori caldi, per sentirsi più luminosi, come il caldo sole estivo.

Chi, invece, è contrario alle tinte chimiche, cercherà delle soluzioni naturali per schiarire i propri capelli.

Ed è proprio qui, in questo articolo, che scopriremo i migliori rimedi naturali per dare un tocco di luce ai nostri capelli. Anzi, approfondiremo insieme una tecnica in particolare, naturale al 100%. Con pochi euro, i nostri capelli diventeranno luminosi e nutriti. Ci servirà solo un ingrediente.

Scopriamo insieme di cosa stiamo parlando. Avere una bellissima chioma di capelli biondi con riflessi dorati pazzeschi da far impazzire tutti di invidia non è mai stato così semplice.

Le tinte chimiche creano più danni che benefici

Le tinte che troviamo al supermercato (ma spesso anche quelle del parrucchiere!) sono, in molti casi, aggressive. Il risultato è che usare queste tinte potrebbe creare ai nostri capelli e alla nostra cute più danni che benefici.

I metodi naturali vincono sempre

Ecco perché è meglio optare per metodi naturali al 100%, come quello che stiamo per svelare.

Stiamo parlando del rabarbaro. È una pianta, da cui si ottiene una polvere dal potere colorante.

Per utilizzarla, basterà sciogliere 1-2 cucchiaini di polvere di rabarbaro in acqua calda. Non bisogna esagerare con le dosi, visto che il rabarbaro colora molto, soprattutto i capelli biondi o castani chiari.

Dopo aver lasciato riposare il composto per alcuni minuti, lo applicheremo sui capelli asciutti o bagnati. Quindi ci copriremo il capo con della pellicola trasparente.

Lasceremo in posa dai 20 ai 90 minuti, in base all’intensità dell’effetto che si vuole ottenere.

Al termine, dovremo lavare i capelli con dell’acqua o, al massimo, con un po’ di balsamo. Avere una bellissima chioma di capelli biondi con riflessi dorati pazzeschi da far impazzire tutti di invidia non è mai stato così semplice.

Questo metodo è perfetto anche per coprire i capelli bianchi.

Attenzione

Per ottenere un colore giallo e non aranciato, è importante scegliere la polvere derivata delle foglie del rabarbaro, e non dalle radici.

Per diminuire l’effetto ingiallente, può essere utilizzato in combinazione con la cassia. In ogni caso, è bene provare l’effetto prima su una piccola ciocca di capelli nascosta, per evitare spiacevoli sorprese.

