Stiamo vivendo un’estate molto calda, con picchi di temperatura che superano anche i 40°, e per resistere usiamo (anzi abusiamo) di climatizzatori e aria condizionata.

Ne usufruiamo in auto, a casa e a lavoro, e così facendo rischiamo di vederci recapitare a casa bollette alquanto salate.

La bella notizia, però, è che esiste un modo per evitare che ciò accada. Si tratta di utilizzare dei piccoli e semplici accorgimenti tecnici che ci faranno risparmiare parecchi soldi, e con cui rispetteremo anche l’ambiente. Ecco cosa fanno gli esperti per risparmiare.

I consigli degli specialisti per risparmiare un sacco di soldi quando avviamo il condizionatore

Al giorno d’oggi avere un condizionatore in casa sembra essenziale per vivere bene anche in estate. Chi non l’ha ancora installato, però, potrebbe aver accesso al bonus condizionatore e risparmiare fino al 50% sul totale.

Per chi invece l’ha già acquistato, abbiamo svelato un primo trucco per tagliare i costi sull’utilizzo del condizionatore.

Un altro consiglio molto utile per risparmiare denaro è utilizzare la tecnologia inverter. Si tratta di un dispositivo che permette di regolare automaticamente la potenza termica erogata dal condizionatore in base alla temperatura della stanza. In questo modo il risparmio energetico sarà sicuro.

La regola fondamentale per proteggere la nostra salute

Il filtro del condizionatore deve essere pulito regolarmente per evitare la proliferazione di muffe e batteri, anche molto pericolose come quello della legionella. Il rischio deriva dal fatto che questi microrganismi vengono diffusi nell’aria che noi respiriamo. Lo abbiamo già spiegato anche in questo articolo, dove abbiamo specificato anche quanti soldi spreca chi si dimentica di eseguire questa pulizia.

La coibentazione è necessaria

I tubi del sistema di refrigerazione posizionati all’esterno devono essere isolati termicamente nella maniera più corretta. Si parla di coibentazione. In questo modo si eviteranno dispersioni di calore, che altrimenti potrebbero influenzare o pesare sul corretto funzionamento del condizionatore. Ed ecco svelati i consigli degli specialisti per risparmiare un sacco di soldi quando avviamo il condizionatore.

Inoltre ricordiamo che la parte esterna del condizionatore non deve essere esposta alla luce diretta del sole o ai cambiamenti climatici.