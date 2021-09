Quella sensazione di gonfiore che a volte ci attacca, soprattutto dopo che abbiamo mangiato pesante la sera prima o quando abbiamo qualche problema di regolarità intestinale, è terribile. Questo fastidio può essere temporaneo, legato ad una sola situazione oppure può diventare permanente e duraturo.

Bisogna sapere che la maggior parte delle volte questi disagi come meteorismo o aerofagia sono dovuti a come mangiamo e cosa mangiamo. Le abitudini alimentari scorrette infatti possono essere la causa primaria di tutto ciò.

Sentire gonfiore o fastidio intestinale infatti può creare imbarazzi e difficoltà. Il fatto che l’intestino sia il nostro secondo cervello, non è da sottovalutare. Esattamente come le emicranie, i problemi alla pancia e allo stomaco ci fanno provare una sensazione di malessere e ci rovinano la giornata.

Pochi zuccheri e dolcificanti, sì alle fibre e alle erbe carminative

Ma basta correggere le cattive abitudini per risolvere questo problema e sicuramente per sentirci meglio.

Ecco quindi cinque facili mosse da seguire per avere una pancia piatta e sgonfia con pochi sforzi.

Prima di tutto bisogna ridurre gli zuccheri semplici. Questi ultimi infatti alimentano i batteri nell’intestino i quali causano la fermentazione e la produzione di gas. Il consiglio è evitare gli alimenti che contengono zuccheri semplici e lo zucchero bianco.

Ridurre in modo drastico o eliminare tutti i tipi di dolcificanti. Anche in questo caso producono gonfiore perché il nostro intestino non li riesce ad assorbire. Vanno banditi quindi xilitolo, maltitolo, mannitolo contenuti in caramelle o gomme da masticare, bevande analcoliche o nelle bustine per zuccherare il caffè.

Masticare lentamente e con delle pause tra un boccone e l’altro. La digestione viene attivata fin da subito con la masticazione. Se sminuzziamo il cibo in pezzetti più piccoli potremo digerirli con maggiore facilità. Masticare a lungo e in modo calmo ci permette anche di evitare di ingerire aria in eccesso che ci causerà gonfiore intestinale.

Assumere sotto forma di tisane o infusi le cosiddette erbe carminative. Aiutano a risolvere il problema del meteorismo e dei disturbi da aerofagia.

Anice, finocchio, carciofo, cannella, liquirizia e anche la menta sono alcune delle erbe con queste proprietà. Dopo cena possiamo prepararci una tisana con questi sapori e la sensazione di benessere sarà immediata.

Se il gonfiore deriva da un problema di stitichezza e ne siamo consapevoli, la miglior soluzione è bere tanta acqua e mangiare alimenti ricchi di fibre come verdura e frutta. Entrambi ci aiuteranno a rendere regolare il movimento intestinale. Se facciamo fatica con l’acqua possiamo sostituirla con acque profumate o tisane. È importante anche fare tanto esercizio fisico.