Quando le temperature si irrigidiscono e fuori piove, la situazione è perfetta per infornare una torta soffice e golosa.

Basterà avere delle mele e della cioccolata in casa, acquistare i mirtilli e avere un’oretta a disposizione. Questa torta prevede un abbinamento ottimo sia dal punto di vista del gusto, ma anche della presentazione. Il colore scuro dell’impasto si sposa perfettamente con il giallo della mela.

Prima di tutto dobbiamo scegliere per bene la mela del nostro dolce. La mela golden è l’ideale. La sua polpa è morbida ma succosa, il sapore risulta alla papilla dolce ma con un retrogusto acidulo. La morbidezza farinosa della base al cacao viene interrotta dalla croccantezza della frutta secca. Possiamo infatti scegliere sia le nocciole che le noci in abbinamento. Il sapore agre del mirtillo sarà il tocco di classe finale.

Le mele e i mirtilli sono ricchi di sali minerali e vitamine e per questo utili al nostro organismo

Questa ricetta oltre ad utilizzare tre buonissimi ingredienti di stagione come la mela, il mirtillo e la frutta a guscio è anche ricca di valori nutrizionali.

Il mirtillo in particolare è un ottimo alimento da inserire nella nostra dieta. Non solo per gli spuntini ma anche all’interno di ricette più articolate. Il colore rosso e blu è la sentinella delle antocianine, un tipo particolare di polifenoli. A questi ultimi si attribuisce la capacità di diminuire il rischio di malattie cardiovascolari. Inoltre nel blueberry è alto il contenuto di sali minerali come potassio, calcio e fosforo. Per non parlare di vitamina A (13 mg ogni 100 gr) e vitamina C (15 mg ogni 100 gr). Così la mela golden che prevede il 7 % di fibre e le noci che contengono 380 mg di fosforo ogni 100 mg e 131 di magnesio. Queste ultime insieme alle nocciole prevedono una percentuale altissima di grassi saturi quindi sani.

Insomma buono e sano, ecco un dolce perfetto per la colazione autunnale con questi super frutti di stagione

Ingredienti:

4 mele Golden delicious

120 gr di mirtilli

3 uova

180 gr di zucchero di canna

150 ml di olio di semi (o 100 gr di burro)

250 gr di farina (metà integrale e metà 00)

200 ml di latte (di soia o parzialmente scremato)

40 gr di cacao amaro

100 gr di nocciole o noci

1 bustina di lievito per dolci.

Prima di tutto dobbiamo unire in una ciotola lo zucchero di canna e le uova, soltanto i tuorli. Mettere da parte gli albumi. Aggiungere l’olio, il latte e successivamente mescolarlo con una frusta.

Setacciare la farina, cacao amaro, lievito per dolci e aggiungere un pizzico di sale. In un contenitore versare il liquido e amalgamare tutto con la frusta. Deve venire fuori un composto che sia omogeneo e senza grumi. A questo punto montiamo gli albumi messi da parte a neve e addizioniamoli all’impasto. Tagliamo due mele a cubetti e le distribuiamo nel composto assieme a metà dei mirtilli e a metà nocciole/noci. Una volta pronto versiamo in una teglia rotonda infarinata e coperta con carta da forno. Tagliare le restanti mele a fettine e distribuirle sulla superficie della torta. Terminare con altri mirtilli e nocciole.

Inforniamo per 45 minuti in forno preriscaldato a 180°. Una volta pronta potremo goderci questo mix di sapori dolcissimo e sensazionale.