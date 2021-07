In piena estate in molti temono di non poter più sfruttare l’orto e che il momento migliore per coltivare i propri ortaggi stia finendo. Eppure, esistono moltissimi ortaggi che si piantano in questo periodo, tra cui un ortaggio ricco di proprietà.

Continuando a leggere, vedremo qual è la verdura da seminare adesso.

Finalmente è giunto il momento di piantare quest’ortaggio dalle mille proprietà nell’orto

La rapa è la radice della Brassica rapa, un ortaggio della famiglia delle brassicacee. Questa radice si coltiva per uso alimentare ed è conosciuta per i suoi notevoli benefici sull’organismo. Infatti, la rapa è ottima per detossificare l’organismo da sostanze tossiche o impurità, ed è ricchissima di antiossidanti. Inoltre, contiene elevate dosi di vitamina A, B, C, di acido folico e di minerali come potassio, fosforo e calcio.

Per cui, le rape aiutano a:

a) mantenere nei valori ottimali la pressione sanguigna: utilissimo d’estate quando in molti soffrono di debolezza e di cali di pressione;

b) detossificare l’organismo: essendo ricca di zolfo, la rapa è perfetta per purificare l’organismo dopo un periodo in cui magari si è mangiato molto male;

c) proteggere dai tumori: la presenza di tiocianati e di fibre sembrerebbe proteggere da alcune forme tumorali, tra cui tumore al seno, polmoni e stomaco.

d) mantenersi giovani: gli antiossidanti proteggono le cellule del corpo da danni ed aggressioni di diverse molecole, mantenendole giovani e sane.

Come coltivare le rape

Fortunatamente, le rape sono facili da coltivare e di piccole dimensioni, per cui si adattano molto bene a tutti gli orti. Resistono bene al freddo, ma amano l'esposizione in pieno sole. Per cui, il periodo ideale per seminare le rape è tra luglio e settembre.

Se il terreno in cui si vuole seminare è povero, si consiglia di concimare con dello stallatico o con dell’hummus per una raccolta ottimale. Per seminare la rapa solitamente si spargono i semi uniformemente sul terreno e si ricoprono con 1-2 cm di terra.

Per quanto riguarda l’irrigazione, è importante mantenere sempre la terra umida fino al germogliamento, ma senza inzuppare il terreno. Poi, circa 2 settimane dopo la semina, le rape germoglieranno ed a questo punto è fondamentale che ogni piantina abbia lo spazio per crescere bene. Per cui, si dovranno diradare le piante seminate, lasciandone una ogni 10 cm almeno.

Nel giro di circa 3 mesi la rapa crescerà e sarà pronta per la raccolta e per essere gustata, per favorire dei suoi benefici.