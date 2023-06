Il costo di ombrellone e lettino spaventa? Ecco dove risparmiare un po’ e goderti mare e sole

Ogni giorno quando andiamo a fare la spesa o benzina ci rendiamo conto di tanti aumenti. Ci sono beni e servizi a cui è difficile rinunciare, altri sono essenziali. Arrivati a giugno magari abbiamo messo da parte una cifra per le vacanze. Scopriamo quanto potrebbe costare un giorno in spiaggia in alcune belle località italiane.

Siamo arrivati a giugno. Alla radio già trasmettono le hit musicali che diventeranno i tormentoni dell’estate 2023 e alcuni programmano le vacanze. Ci sono famiglie che devono fare bene i conti e scegliere mete low cost. Risparmiare piace comunque a tutti e si cercano di solito destinazioni economiche dove rilassarsi.

Secondo l’Osservatorio Nazionale Federconsumatori una piccola percentuale degli italiani preferirà andare all’Estero. Pur rimanendo in Italia, sono tante le località dove trascorrere bene le ferie.

Purtroppo sempre l’O.N.F. segnalerebbe degli aumenti. Per l’ombrellone si parla del 16% in media e per la sdraio del 42%. Sembra invariato il prezzo della tenda, mentre calerebbe quello del lettino. Tra i servizi offerti dagli stabilimenti balneari c’è il noleggio SUP (Stand Up Paddle), che a diffrenza delle lezioni di yoga e pilates resterebbe invariato.

Il costo di ombrellone e lettino spaventa? Ecco dove risparmiare in Italia

Andando nello specifico, se decidiamo di trascorrere qualche giorno di vacanza al mare sul litorale romano, ecco qualche prezzo.

Al Lido di Ostia, ad esempio nello stabilimento Nuova Pineta e Pinetina, ombrellone e due lettini in terza fila per un giorno costerebbero 34,49 euro.

Se preferiamo Fregene, sempre in terza fila potremmo pagare 25,99 euro presso il Mastino.

Spostandoci in Puglia, a Gallipoli al Zen Beach in terza fila solo un lettino ci costerebbe 5,99 euro. Sempre per un giorno, due lettini e un ombrellone farebbero spendere 32,49 euro.

A Lizzano, presso il Blue Sun Beach la stessa postazione ma in quarta fila potrebbe costare 21,99 euro.

Altri esempi

Se la nostra località balneare preferita è Riccione, ci sono tanti stabilimenti tra cui scegliere tra cui Golden Beach 75. In quinta fila, un lettino con ombrellone ci costerebbero sui 39,00 euro al giorno. Presso la Spiaggia 104 questo sarebbe il prezzo per un allestimento per due persone.

La nostra destinazione è la Sicilia? Se andiamo a Giardini Naxos al Sayonara Beach Naxos la tariffa giornaliera per un lettino si aggira sugli 8 euro. Il solito allestimento di esempio in terza fila avrebbe un costo di 22,00 euro. Al Lido Azzurro si potrebbero pagare 17,00 euro.

Si avvisa che le simulazioni di prenotazione sono state effettuate prendendo come data il 16 giugno 2023 e scegliendo in modo casuale. Contattare le strutture o i vari siti per verificare eventuali variazioni di prezzo.