È avanzato lo spumante dalla festa di Natale? Ecco le ricette per usarlo per ottimi secondi e dolci

Ecco le ricette per usare lo spumante per ottimi secondi e dolci-proiezionidiborsa.it (2)

Durante la settimana può accadere di bere del vino ai pasti. Nei giorni di festa è più presente sulle nostre tavole insieme allo spumante. Mangiare un dolce natalizio con le bollicine è più piacevole. Se rimane usiamolo in cucina. Vediamo come

Cucinare durante le feste è un piacere per gli occhi e per il palato. A volte si esagera e rimangono degli avanzi. Per esempio con il risotto potremo fare delle piccole arancine. I resti di un arrosto si potrebbero tritare per fare il ripieno dei ravioli.

Quando si stappa una bottiglia di spumante può capitare di avanzarne un po’. Evitiamo sprechi e utilizziamolo in vario modo.

Per un secondo per 4 persone gli ingredienti sono:

400 g di petto di pollo ;

; 100 ml di panna ;

; 200 ml di spumante ;

; un limone ;

; burro ;

; cipollotto ;

; prezzemolo ;

; sale e pepe.

È avanzato lo spumante dalla festa di Natale? Usiamolo con la carne

Tagliamo a fettine il petto di pollo.

Se necessario rendiamole più sottili con un batticarne o un bicchiere. In un piatto fondo spremiamo il limone e aggiungiamo un pizzico di sale e di pepe. Mettiamo a marinare il pollo per 10 minuti. Proteggiamo il piano cottura e procediamo.

In una padella mettiamo un po’ di burro e versiamo un cipollotto tritato. Poi aggiungiamo le fettine. Cuociamo da entrambi i lati e trasferiamole su un piatto piano. Copriamo con un altro piatto o un foglio di alluminio.

Nella stessa padella versiamo la panna liquida e lo spumante. Lasciamo addensare a fiamma bassa e poi mettiamo le fette di pollo. Dopo qualche minuto sistemiamole su un piatto da portata e cospargiamo con del prezzemolo tritato.

Come fare un ciambellone allo spumante

Per un dolce allo spumante ci occorrono:

400 g di farina 00 ;

; 4 uova ;

; 100 g di zucchero ;

; 180 ml di spumante ;

; 150 ml di olio di semi ;

; una bustina di lievito per dolci ;

; una bustina di vanillina.

Separiamo i tuorli e montiamo gli albumi. Ora aggiungiamo l’olio e lo zucchero ai rossi e lavoriamo bene con le fruste elettriche. Versiamo poi lo spumante e la farina setacciata con lievito e vanillina.

Infine, aggiungiamo gli albumi. Lavoriamo con attenzione l’impasto per evitare i grumi. Imburriamo e infariniamo una teglia per ciambellone, versiamo il composto e inforniamo a 180°C gradi per 30 o 40 minuti.

La ricetta di una golosa crema per accompagnare i dolci

Potremmo servire le fette di questo ciambellone con una crema. Per prepararla usiamo ancora dello spumante avanzato. Gli ingredienti sono:

500 ml di latte ;

; 40 ml di spumante ;

; 4 tuorli ;

; 150 g di zucchero ;

; 40 g di amido di mais.

In un pentolino versiamo il latte e lo spumante e scaldiamo a fuoco lento. In una ciotola sbattiamo i tuorli con lo zucchero e poi aggiungiamo l’amido. Versiamo tutto nel pentolino e continuiamo a cuocere e a mescolare con un cucchiaio di legno.

Appena la crema allo spumante comincia ad addensarsi attendiamo qualche minuto, spegniamo e lasciamo raffreddare.

Possiamo usarla per accompagnare il ciambellone o una fetta di panettone o pandoro. Concluderemo poi il pasto con della frutta.

È avanzato lo spumante dalla festa di Natale? Non buttiamolo ma usiamolo in cucina.