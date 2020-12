Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Non si sa perché ma le ricette più buone sono decisamente le più semplici e le più antiche. Quelle ricette che hanno avuto il consenso del tempo e sono l’essenza di quel modo di fare semplice e popolare del passato. Spazio allora ai broccoli scoppiettanti la tipica ricetta della Napoli antica buona da leccarsi i baffi.

Una storia antica

Con questa ricetta ci immergiamo fra i vicoli della Napoli antica, dove si friggevano le pizzette da asporto e i vicoli rigurgitavano di panni stesi al sole. Fra le viuzze dei quartieri si sprigionavano gli odori delle tipiche ricette regionali fra cui “i vruoccol’ scuppettiate”, ovvero i broccoli (nella varietà meglio conosciuta come cime di rapa) scoppiati e scoppiettanti in pentola.

È una ricetta semplice e veloce, ma di una bontà tremenda, il cui sapore molto particolare è stato inventato per farlo amare oppure rifiutare. Un procedimento in questa ricetta che va contro tutte le regole della buona cucina, e che fa storcere il naso agli chef meno ardimentosi.

Una ricetta nata forse per caso, come tante altre grandi cose. Probabilmente una massaia che per errore, oppure semplicemente arrabbiata, ha gettato i broccoli crudi direttamente nell’olio fumante della pentola. Un’invenzione sublime della cucina popolare napoletana, tipica espressione di una volontà ferma di sconvolgere i classici modi francesi delle verdure sautées, ovvero saltate in padella.

Ingredienti per quattro persone

1 kg di broccoli (cime di rapa); 1 spicchio d’aglio; peperoncino forte; olio extravergine di oliva; sale.

Preparazione. I broccoli scoppiettanti la tipica ricetta della Napoli antica buona da leccarsi i baffi

Si prepara una pentola antiaderente con un filo di olio giusto, ma non troppo, per un soffritto di aglio da imbiondire senza farlo caramellare. Si aggiunge nel soffritto anche un peperoncino rosso a soffriggere.

Intanto si sono già preparati i broccoli, detti a Napoli “i friarielli” perché friggono. Si sono lavati bene e scrollati dall’acqua in eccesso. A questo punto si mettono senza paura in padella, che reagirà facendo scoppiettare i broccoli. Si pone un coperchio e si lasciano cuocere per circa 15 minuti. Quando hanno raggiunto la loro cottura, si servono così caldi anche senza toglierli dalla padella.

Una ricetta da ripetere senza timore di potersene innamorare, come anche gli spaghetti alla San Gennaro.