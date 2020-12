Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Per servire aperitivi sotto le feste senza troppa fatica, ecco le 5 idee facili e veloci per gli stuzzichini di Natale sfiziosi e deliziosi. Perché con pochi ingredienti, di facile reperibilità, è possibile preparare cibi davvero gustosi e sani. Dalle tartine con mele e gorgonzola al pane tostato con i funghi trifolati, passando per le polpette di zucchine. Ma anche gli involtini di salame e ricotta oltre alle girelle di prosciutto e rucola.

Ecco le 5 idee facili e veloci per gli stuzzichini di Natale sfiziosi e deliziosi

Tartine con mele e gorgonzola. Per preparare le tartine occorrono fette di pane bianco per tramezzini, mele e gorgonzola dolce. Le mele, tagliate a fettine sottili, senza sbucciarle, si possono mettere in acqua con limone per non farle annerire, mentre sulle fette di pane, tagliate a quadrotti, si passa il primo strato di gorgonzola dolce. Mettere due fette sottili di mela e ripetere l’operazione per poi concludere con uno strato di gorgonzola ponendo al centro il gheriglio di una noce.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Pane tostato con i funghi trifolati. Trifolare i funghi mentre fette di pane casereccio si fanno tostare in forno già caldo per due minuti da entrambi i lati. Strofinare il pane a bruschetta con l’aglio per poi coprire la base con abbondanti funghi trifolati e, come tocco finale, un filo di olio extravergine di oliva a crudo.

Polpette di zucchine. Si tratta di uno stuzzichino semplice da preparare e perfetto anche come antipasto. Per la ricetta facile delle polpette di zucchine come stuzzichino di Natale basta leggere questo articolo.

Involtini di salame e ricotta. Questi sono stuzzichini che si preparano davvero in un lampo. Basta stendere fette sottili di salame, milanese o ungherese, e porre al centro un cucchiaio di ricotta aromatizzata con pepe, erba cipollina e un pizzico di sale. E poi chiudere a fagotto con un filo di erba cipollina.

Girelle di prosciutto e rucola. Sovrapporre due fette di pane bianco per tramezzini, e schiacciare con un mattarello. Dopodiché, prima si passa uno strato di formaggio spalmabile e, poi, si aggiunge abbondante prosciutto oltre alla rucola. Arrotolare il pane bianco sul lato lungo, e la girella di prosciutto e rucola sarà subito pronta, per poi servire solo dopo aver fatto riposare in frigo le girelle per un quarto d’ora.