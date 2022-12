I profili più divertenti su Instagram da seguire quando ci si stufa degli influencer

Se la moda delle marchette sui social diventa sempre più fastidiosa e a volte ci si vuole solo fare qualche bella risata ecco cosa e chi seguire.

Sempre più spesso i profili social degli influencer diventano un luogo dove ogni post è una scusa per fare pubblicità. Ormai questi personaggi sono dei veri e propri brand, delle aziende che fanno parecchi soldi con l’advertising. Spesso utilizzando la “scusa” del prodotto consigliato, infilano nei loro contenuti dei messaggi pubblicitari assolutamente indesiderati a chi li segue. Magari il malcapitato follower voleva solo guardare qualche video divertente ma, soprattutto su Instagram, ormai l’algoritmo sembra favorire sempre più i contenuti pubblicitari.

Questa pratica non è sempre gradita a tutti, e sempre più persone stanno decidendo o di abbandonare i social network oppure, più semplicemente, di “ripulirli”. Non si parla però della classica “pulizia contatti” che molti ogni tanto fanno per tenere i propri social liberi da gente con cui non si ha più contatto. Qui è più un repulisti da ogni follow di troppo su pagine che sono diventate dei veri e propri cataloghi di prodotti indesiderati.

Non solo influencer, quali account Instagram seguire

Instagram soprattutto è una vera miniera di questi profili, ma non serve abbandonare il social per avere un ambiente più sereno. Basta fare una piccola ricerca per scoprire quali sono i profili più divertenti su Instagram. C’è davvero di tutto. Chi è stufo degli influencer e delle loro vite perfette, o delle foto di tramonti in località da sogno, potrebbe scoprire un mondo tutto nuovo cercando bene in questi profili meno conosciuti. Basta gente che è sempre perennemente in ferie, basta infografiche e tutorial: Instagram può essere anche semplicemente un posto dove fare quattro risate e non per forza trovarsi davanti sempre le solite pubblicità!

I profili più divertenti su Instagram per dire basta alla perfezione sui social

C’è un Giuseppe Garibaldi che ha un bar a Reggio Calabria. Ma c’è anche il contabile Andrea Bocelli e il tecnico degli ascensori Alessandro Cattelan. Ovviamente non si tratta dei vip, ma delle loro controparti omonime decisamente meno famose. Il profilo @omonimia_su_linkedin raccoglie queste simpatiche curiosità. Meno curiosa, ma forse più poetica, è la pagina @listedellaspesaabbandonate. L’autore raccoglie foto di foglietti con appunto liste della spesa lasciati in strada e finiti chissà dove, abbandonati da chissà chi. Un modo tutto particolare di rendere “artistici” i rifiuti… E le storie che ci sono dietro! Sempre della serie “piccoli oggetti di tutti i giorni”, vale la pena dare uno sguardo a @solocucchiaini, un profilo che fa recensioni di queste stoviglie così utili eppure così bistrattate. Sembra assurdo, ma la cura che c’è dietro è notevole.

Risate assicurate con qualche curiosità intelligente

Quanti lettori hanno avuto o possiedono ancora la mitica Fiat Panda? Un’auto che è stata un vero e proprio status symbol e che ancora oggi rappresenta tantissimi ricordi per molte persone. Ebbene, c’è un profilo Instagram che ha deciso di immortalare queste auto così iconiche nei piccoli borghi italiani.

Si chiama @pandinineipaesini e, oltre a regalare alcune foto davvero belle, è un bel modo originale per scoprire nuove mete per le proprie gite fuori porta. E per qualche risata assicurata, un ultimo consiglio: @serata_farmacia scova le insegne più assurde e le rende ancora più psichedeliche. Seguire per credere!